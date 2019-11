Câmeras da CSI ajudam no atendimento a ocorrências em Suzano

A Secretaria de Segurança Cidadã de Suzano promoveu em outubro uma série de ações com a Polícia Militar, a Polícia Civil e a Guarda Civil Municipal (GCM) para a manutenção da ordem pública por meio da Central de Segurança Integrada (CSI). Foram ocorrências como vandalismo, uso e tráfico de drogas, tentativa de suicídio, acidentes de trânsito, entre outras.

A unidade, que foi inaugurada em maio deste ano, conta hoje com 76 câmeras de monitoramento instaladas em todas as regiões da cidade. O principal objetivo é auxiliar na identificação e no acompanhamento dos casos que venham a acontecer em prédios públicos, ruas, avenidas, praças, pontos de comércio e outros locais de aglomeração de pessoas.

Na última quinzena de outubro, mais de 20 ocorrências tiveram intervenção direta da CSI. Uma delas foi registrada na noite de 16 de outubro (quarta-feira). Um grupo de jovens promovia atos contra o patrimônio público e privado na Praça dos Expedicionários, no centro. A partir das câmeras instaladas no local, foi possível acionar equipes da GCM, que compareceram ao local e recolheram os envolvidos para averiguação.

Já no dia seguinte (17/10), quatro indivíduos foram flagrados na Praça João Pessoa, também no centro, consumindo entorpecentes. Foi possível acionar uma viatura da Polícia Militar. Embora os acusados tenham tentado deixar o local, as imagens mostraram a direção para onde foram e eles acabaram sendo encontrados em um estabelecimento comercial na rua Dr. Felício de Camargo, a poucos metros dali.

Em 24 de outubro (quinta-feira), uma das câmeras instaladas na Praça Sol Nascente, na Vila Sol Nascente, encontrou um veículo com o para-brisas coberto por película escura estacionado no mesmo ponto por mais de dez minutos, sem demonstrar sinais de falha mecânica. Uma equipe da GCM foi destacada para lá e entrou em contato com os ocupantes, que deixaram o local minutos depois, próximo a um ponto onde havia ocorrido o homicídio de um motorista de aplicativo de transporte particular no mês anterior.

Mais do que atuar na prevenção à violência, o trabalho da CSI também está na proteção da integridade física da população. Dentre os casos estão uma tentativa de suicídio na Praça dos Expedicionários no dia 19 (sábado), para a qual foi acionado o Corpo de Bombeiros, e um acidente sem vítimas na noite de 28 de outubro (segunda-feira), no cruzamento das ruas Benjamin Constant e Monsenhor Nuno, na região central, aonde as equipes da Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana se deslocaram para garantir a ordem no tráfego de veículos.

Segundo o secretário municipal de Segurança Cidadã, Antonio Wenzler, o trabalho conjunto desenvolvido na CSI nos últimos meses vem se revelando positivo. “Contamos com mais de 20 pessoas acompanhando as imagens 24 horas por dia, com 76 câmeras espalhadas por toda a cidade. Na última quinzena, foram cerca de 20 intervenções, que, na prática, salvaram vidas e fizeram a diferença para a coletividade”, explicou.