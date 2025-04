Câmeras e contratação de GCMs: Pedro Ishi vai reforçar segurança

O prefeito de Suzano, Pedro Ishi, afirmou estar trabalhando para reforçar a segurança na cidade com mais câmeras de segurança e contratação de Guardas Civis Municipais (GCMs). O chefe do Executivo suzanense participou do DS Entrevista na última sexta-feira (4).

Pedro disse que o caso de tentativa de latrocínio, onde uma dentista foi baleada ao estacionar o carro na garagem de casa, faz com que a administração trabalhe para aprimorar a segurança.

“Com certeza casos como esse fazem com que tenha um reforço na segurança. Estamos sempre trabalhando para poder melhorar, colocando mais câmeras de segurança, vamos colocar mais efetivo na Guarda Civil Municipal. O Governo do Estado está sendo muito parceiro, trazendo mais investimentos”, disse.

O prefeito destacou, ainda, o trabalho feito pela GCM, em conjunto com as polícias Militar e Civil, para a solução do caso, ocorrido na noite do dia 25 de março. No dia seguinte, o suspeito do crime foi encontrado e morto em uma troca de tiros com a polícia.

“Quero salientar a resposta rápida que tivemos nesse caso. A partir do momento em que houve o caso, a infelicidade que aconteceu, acompanhei de perto porque não podia ficar daquele jeito, tínhamos que ir atrás. Em menos de 24 horas foi solucionado todo o caso. O rapaz foi identificado, reconhecido pelo pai e, infelizmente, em uma troca de tiros foi alvejado e morto. Mas todo o desenrolar do caso foi rápido”, finalizou.

Baep e Polícia Municipal

O prefeito também falou sobre o Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep), que deve ser feito em Suzano, e sobre a mudança de Guarda Civil Municipal para Polícia Municipal na cidade. De acordo com o prefeito, o Governo do Estado está trabalhando na contratação de mais policiais para a realização do Baep. “Em relação ao Baep, o que está sendo feito pelo Governo do Estado de São Paulo nos primeiros seis meses deste ano é a contratação do maior número de novos policiais, para poder equalizar o efetivo da Polícia Militar. Havia uma baixa muito grande no RH da PM e, para fazer o Baep, teriam que tirar de corporações vizinhas, estaríamos trocando seis por meia dúzia”, disse.

Pedro continuou falando sobre a parceria com o secretário estadual de Segurança Pública, Guilherme Derrite. “O Derrite é um grande parceiro de Suzano e tem levado muito a sério o assunto da segurança pública, o que tem ajudado muito a abaixar diversos índices. A construção do Baep já está alinhada, tanto com o Governo do Estado quanto com lideranças políticas regionais”.

Em relação à mudança de GCM para Polícia Municipal em Suzano, o prefeito falou que as discussões seguem na Câmara Municipal. “Quando foram avançando as discussões no Supremo Tribunal Federal (STF), propusemos que o nome fosse alterado para Polícia Municipal. Mesmo com os questionamentos de várias instâncias, já encaminhamos à Câmara Municipal, porque um prefeito não pode mudar sozinho. Estamos discutindo ainda, não foi colocado em votação ainda”.

O chefe do Executivo suzanense aproveitou para elogiar o trabalho feito pela GCM na cidade. “Hoje a nossa GCM já faz um grande trabalho. Temos vários números divididos e bem organizados que prestam um grande trabalho, como a Patrulha Maria da Penha, a Ronda Ostensiva Municipal (Romu), Ronda Ostensiva com Motocicletas (Romo), o Grupamento de Proteção Ambiental (GPA). Tudo isso tem ganhado força. Na cidade de Suzano temos uma GCM muito qualificada”, finalizou Pedro Ishi.