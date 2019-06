Câmeras instaladas na SP-31 causam dúvidas aos motoristas

As câmeras instaladas em um ponto da Rodovia Índio Tibiriçá (SP-31), que fica em frente à Delegacia do distrito de Palmeiras, causou dúvidas aos moradores que passavam pelo local. As câmeras foram confundidas com uma espécie de radar. Uma placa está implantada dizendo que as câmeras estão fazendo a contagem de veículos e motos que trafegam pela rodovia.

O objetivo da instalação dessas câmeras é de avaliar o tráfego de veículos no local.

É uma pesquisa que está sendo realizada pela empresa Contacti, que foi contratada para prestar serviços que visam estudar as rodovias do país.

O prestador de serviços, Leandro Paulo Santos, informou que pessoas já confundiram as câmeras com um radar. Ele ainda comenta que esta pesquisa está sendo feita pela primeira vez em São Paulo. "Estamos avaliando o fluxo por aqui. As câmeras ajudam a empresa, se necessário, a realizar algum tipo de melhoria, como a implantação de uma nova rotatória".

De acordo com o Departamento de Estradas de Rodagem (DER) nenhum novo equipamento para fiscalização eletrônica de velocidade foi instalado recentemente no trecho da rodovia.

Vale ressaltar que a Rodovia Índio Tibiriçá está sob jurisdição do DER.

Ainda de acordo com o Departamento, quando novos radares são implantados em rodovias, há um processo a ser executado antes do radares começarem a operar. Equipes vão até o local e fazem a analise.

Depois disso, há a divulgação e também sinalização na rodovia para que os motoristas tenham consciência de que novos equipamentos estão em funcionamento.

A sinalização é feita por intermédio de placas e faixas nos trechos. O DER ainda salienta que todo e qualquer tipo de equipamento a ser implantando nas rodovias passam pelo processo de análise e isso dura em torno de trinta dias, para que o equipamento possa entrar em operação.

Atualmente, a Rodovia Índio Tibiriçá conta com 26 radares implantados em funcionamento.