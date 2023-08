Caminhada da Patrulha Maria da Penha encerra 'Agosto Lilás'

A Prefeitura de Suzano promoveu no último sábado (26) a Caminhada da Patrulha Maria da Penha. O evento inédito reuniu cerca de 500 participantes pelas ruas centrais da cidade, mobilizando o público no enfrentamento à violência doméstica e encerrando as atividades alusivas à campanha “Agosto Lilás”.

A caminhada teve concentração na Praça Cidade das Flores, percorrendo trajeto até a Praça João Pessoa, passando pela rua General Francisco Glicério, principal corredor comercial da cidade. Na ocasião, a mobilização liderada pela Patrulha Maria da Penha engajou importantes órgãos da sociedade civil, contando com o apoio do Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe), dirigido pela primeira-dama Larissa Ashiuchi; do Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres (CMDM); e de estabelecimentos parceiros apoiadores da causa.

De acordo com a coordenadora da patrulha, Jaqueline Ferreira, a ação inédita é um marco para o grupamento.

“O evento ampliou a nossa voz nessa luta pela defesa das mulheres, contando com parceiros que prontamente abraçaram a causa e fizeram desta uma ação marcante que, sem dúvida, veio para ficar”, disse.

O prefeito Rodrigo Ashiuchi também compareceu ao ato e destacou a evolução da Patrulha Maria da Penha ao longo dos últimos anos. “Se hoje vemos tantas pessoas, órgãos e entidades mobilizados nesta causa tão justa e nobre, com certeza, é fruto do trabalho deste grupamento que tem uma história tão bonita em nosso município. Já foram centenas de vidas salvas por esse grupo, que também conta com mulheres guerreiras e que merecem este reconhecimento”, disse ele, ao agradecer o empenho da coordenadora Jaqueline Ferreira e dos agentes Maria Gilcelia Ferreira, Maria Aparecida Alves de Almeida, Denis Veríssimo e Arlindo Hilário.

Já a primeira-dama destacou a importância do evento para além da campanha temática. “Anualmente, desde 2017, fortalecemos a pauta de enfrentamento à violência em agosto, que é o mês de aniversário da Lei Maria da Penha (lei federal nº 11.340/2006). Fico muito feliz em ver que cada vez mais pessoas se mobilizam pela causa, sendo reflexo dessa semente que plantamos lá atrás. Que o compromisso e a mensagem de proteção às mulheres possam reverberar por todos os meses, com cada vez mais informação sobre o assunto e encorajando as vítimas”, disse Larissa.