Caminhada do Outubro Rosa reúne milhares de pessoas em Poá e reforça compromisso com saúde feminina

Poá viveu um momento histórico neste sábado (18) com a realização de uma das maiores Caminhadas do Outubro Rosa já registradas no município. Mais de 5 mil pessoas participaram da ação, que visa conscientizar a população sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama. A iniciativa transformou a avenida Nove de Julho em um mar de rosa, com a presença do prefeito Saulo Souza, da primeira-dama Flavia Souza e de uma multidão engajada na causa. Durante o evento, foram distribuídas camisetas, squeezes e lanches, em um gesto que reforçou o espírito de união, cuidado e solidariedade que marcou toda a caminhada.

O prefeito Saulo Souza, que acompanhou os poaenses durante o percurso, celebrou o engajamento da população e ressaltou o papel transformador das políticas públicas voltadas às mulheres. "Hoje é um dia de celebrar a vida, a esperança e a vitória das mulheres valorosas que venceram a dura batalha contra o câncer de mama. Nós também nos unimos àquelas que ainda estão em tratamento, levando a mensagem da prevenção e do cuidado. Essa grande entrega do Centro de Saúde da Mulher Poaense, que fizemos no início do mês, já está salvando vidas, zerando filas de mamografias, ultrassonografias e outros exames. O nosso compromisso é fazer de Poá uma cidade que acolhe, que cuida e que ama as nossas mulheres”, afirmou.

A secretária da Mulher, Laudjane Ferreira, também destacou a importância do evento e agradeceu o empenho da administração municipal. “Hoje é um dia especial, pois levamos às ruas de Poá uma mensagem de amor e conscientização. Agradeço ao prefeito Saulo Souza e à primeira-dama Flavia Souza pelo apoio às ações que cuidam das mulheres poaenses. Nossa cidade está preparada para atender e acolher com qualidade”, afirmou.

A caminhada, que contou com a presença de vereadores, secretários municipais e entidades do município, teve início em frente à Câmara Municipal de Poá, na rua Vereador José Calil, e seguiu pela avenida Nove de Julho até a Praça Atílio Santareli, onde todos os participantes foram recebidos com um lanche especial, marcando o encerramento de uma manhã repleta de emoção, solidariedade e união.

Centro de Saúde da Mulher Poaense

O mês de outubro tem sido especialmente significativo para a saúde feminina em Poá. No último dia 4, a Prefeitura inaugurou o Centro de Saúde da Mulher Poaense Vanessa Valente, localizado na Alameda Pedro Calil, 140, no Centro. O espaço, inédito na cidade, representa um marco na política pública municipal de atenção integral às mulheres e promete ser referência regional.

Com estrutura moderna e equipe multidisciplinar, o centro oferece atendimentos em todas as fases da vida da mulher. Entre os serviços disponíveis estão mamografia, papanicolau, ultrassonografia, colposcopia e acompanhamento para gestantes de alto risco.

De acordo com Saulo Souza, a criação do centro atende a uma antiga demanda da população. “É um avanço histórico. Poá agora conta com um centro de referência totalmente voltado ao cuidado feminino, oferecendo exames preventivos de forma permanente, além de acolhimento e diagnóstico precoce. Não teremos mais carreta da mamografia, porque agora temos esse exame essencial à disposição das nossas mulheres. Na nossa cidade, o câncer não terá vez”, finalizou.