Caminhada pela prevenção do câncer de mama e próstata vira lei e entra no calendário de Suzano

A caminhada em prol da prevenção do câncer de mama e próstata agora faz parte do calendário oficial de eventos do município. Transformada na lei 5.727/2025, ela é de autoria do vereador Artur Takayama (PL) e foi publicada no Diário Oficial Eletrônico de Suzano no final do ano passado.

O evento é realizado anualmente pelo Instituto Sou Girassol, sempre no mês de outubro. De acordo com a legislação, durante a caminhada poderão ser distribuídos materiais informativos como encartes e folders sobre as principais consequências trazidas pelo câncer, bem como sobre a importância e a conscientização da prevenção precoce. Também poderá haver parcerias com órgãos públicos, entidades, associações e empresas.

Na justificativa do projeto de lei, Takayama explica que o evento é realizado desde 2022. “Entendemos que é uma atividade de apoio e resgate da autoestima das mulheres e dos homens que enfrentam ou já enfrentaram a doença”, escreveu o parlamentar.