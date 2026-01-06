Envie seu vídeo(11) 4745-6900
terça 06 de janeiro de 2026

Jornal Diário de Suzano - 03/01/2026
Caminhada pela prevenção do câncer de mama e próstata vira lei e entra no calendário de Suzano

Lei é de autoria do vereador Artur Takayama (PL)

05 janeiro 2026 - 19h00
Leié de autoria do vereador Artur Takayama (PL)Leié de autoria do vereador Artur Takayama (PL) - (Foto: Wanderley Costa/Secop Suzano )

A caminhada em prol da prevenção do câncer de mama e próstata agora faz parte do calendário oficial de eventos do município. Transformada na lei 5.727/2025, ela é de autoria do vereador Artur Takayama (PL) e foi publicada no Diário Oficial Eletrônico de Suzano no final do ano passado.

O evento é realizado anualmente pelo Instituto Sou Girassol, sempre no mês de outubro. De acordo com a legislação, durante a caminhada poderão ser distribuídos materiais informativos como encartes e folders sobre as principais consequências trazidas pelo câncer, bem como sobre a importância e a conscientização da prevenção precoce. Também poderá haver parcerias com órgãos públicos, entidades, associações e empresas.

Na justificativa do projeto de lei, Takayama explica que o evento é realizado desde 2022. “Entendemos que é uma atividade de apoio e resgate da autoestima das mulheres e dos homens que enfrentam ou já enfrentaram a doença”, escreveu o parlamentar.

