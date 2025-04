Caminhada pelo Autismo acontece na manhã deste domingo, em Mogi das Cruzes

Mogi das Cruzes recebe neste domingo (04/05) a 5ª Caminhada pelo Autismo, realizada pelo Instituto Ativar – Autismo Mogi das Cruzes, em parceria com a Prefeitura, por meio das Secretarias Municipais de Esporte e Lazer e de Mobilidade e Trânsito. A concentração ocorrerá a partir das 7h30, no Parque Airton Nogueira, de onde os participantes seguirão até o Parque Centenário.

De acordo com os organizadores, a caminhada tem o objetivo de conscientizar a população sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA) e a importância da inclusão. O evento também busca promover a visibilidade das necessidades e dos direitos das pessoas com autismo e suas famílias, além de incentivar a participação da comunidade em ações que promovam a inclusão social e fortalecer a rede de apoio às pessoas com autismo em Mogi das Cruzes.

Os participantes se concentrarão no Parque Airton Nogueira, a partir das 7h30. De lá, seguirão pelas avenidas Antônio de Almeida, Pedro Romero e Francisco Rodrigues Filho, até chegar ao Parque Centenário. Lá, haverá uma tenda para oferecer informações sobre o autismo à comunidade e promover a interação entre os participantes e os frequentadores do espaço.

O retorno está previsto para as 11h30, quando os participantes farão o caminho de volta até o Parque Airton Nogueira, onde o evento será encerrado.

A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer dá apoio ao evento com a estrutura do Parque Airton Nogueira e prestará apoio durante a caminhada. Já a Secretaria de Mobilidade e Trânsito fará o acompanhamento do trânsito para garantir a segurança dos participantes.

O Parque Airton Nogueira fica na avenida Antônio de Almeida, s/nº.