Caminhada pelo fim da violência contra a mulher mobiliza 700 pessoas em Suzano

A 3ª caminhada da Patrulha Maria da Penha pelo Fim da Violência Contra a Mulher fechou a campanha “Agosto Lilás” em Suzano no último sábado (30/08) com mais de 700 pessoas nas ruas do centro da cidade, que reforçaram a importância da união em torno desta causa.

A atividade contou com as presenças do prefeito Pedro Ishi; da primeira-dama Déborah Raffoul Ishi; de secretários municipais; do presidente da Câmara, Artur Takayama; e outros vereadores; além de toda a equipe da Secretaria Municipal de Segurança Cidadã, conduzida pelo titular da pasta, Francisco Balbino.

A Patrulha Maria da Penha, sob responsabilidade da coordenadora Jaqueline Lima, participou em peso da mobilização por estar diretamente envolvida com organização da caminhada, em parceria com o Fundo Social de Solidariedade, que reforçou a campanha de arrecadação de absorventes nesta oportunidade. A presidente do Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres (CMDM), Patrícia Braga, foi mais uma liderança feminina que apoiou a ação.

Os participantes partiram do Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa e rumaram em direção à Praça João Pessoa, levantando a bandeira do respeito por meio de faixas e mensagens pela rua Baruel, pela Praça dos Expedicionários e pela rua General Francisco Glicério. A ação alcançou os moradores que estavam trabalhando e visitando o comércio da cidade durante a manhã de sábado.

A caminhada integrou uma programação que se estendeu ao longo de todo o mês de agosto, que chegou também aos postos de saúde, com orientações, e na 55ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de Suzano, com o 1º Fórum Contra a Violência Doméstica e Familiar, promovido pelo Departamento da Mulher em parceria com a Comissão da Mulher Advogada

De acordo com a coordenadora da Patrulha Maria da Penha, Jaqueline Ferreira, o “Agosto Lilás” cumpriu seu papel de reforçar os serviços que estão sempre à disposição das mulheres. “Aproveitamos esta oportunidade para mostrar o quão importante é mobilizar a sociedade em torno desta luta, para unir forças e garantir a segurança de todas as suzanenses. A caminhada mostrou que elas não estão sozinhas e que podem contar a gente”, apontou ela.

Por sua vez, o secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, afirmou que a atuação da Patrulha Maria da Penha, que vem desempenhando um papel fundamental no município. “A nossa equipe realiza um trabalho essencial para proteger, acolher e orientar mulheres em situação de vulnerabilidade, fortalecendo diariamente a rede de proteção de Suzano. Em razão deste comprometimento é que mantemos em zero o número de feminicídios cometidos contra as mulheres assistidas pelo nosso grupamento”, declarou Balbino.

Já a presidente do Fundo Social de Solidariedade, a primeira-dama Déborah Raffoul Ishi, destacou a importância da iniciativa para conscientizar o público sobre essa situação. “Dar visibilidade e fortalecer a consciência em torno desta causa social é fundamental para o seu enfrentamento. Temos um trabalho amplo destinado à proteção das mulheres, com uma gama de serviços e equipes especializadas. Este tipo de atividade reforça a luta e proporciona mais uma oportunidade para que todos possam estar juntos da administração municipal nessa mobilização”, ressaltou.

O prefeito frisou que as ações voltadas à proteção das mulheres são referência na cidade. “Nossa Patrulha Maria da Penha visita outras cidades para mostrar o que nós fazemos aqui. Temos uma rede de proteção robusta, que mantém um trabalho de acompanhamento e assistência às mulheres por meio de diferentes serviços municipais, como o Departamento da Mulher, a Clínica da Mulher e a Sala Rosa na Delegacia de Defesa de Mulher, entre outras. Nosso foco é oferecer as condições necessárias para que todas possam ter seus direitos preservados e tenham qualidade de vida que merecem”, pontuou o chefe do Executivo.

Também participaram da caminhada os secretários municipais Alex Santos (Governo) e Renato Ferraris (Assuntos Jurídicos); o controlador geral do município, César Braga; a comandante da GCM, Tatiana Orita; o subcomandante da GCM, Rodrigo Kanashiro; e os vereadores Adilson de Lima Franco, o Adilson Horse; Marcos Antonio dos Santos, o Maizena; Josias Ferreira Silva, o Josias Mineiro; e Leandro Alves de Faria, o Leandrinho.