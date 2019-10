Caminhada reforça conscientização sobre saúde da mulher

Mais de 200 pessoas participaram na manhã desta sexta-feira (25) de um evento em referência à campanha Outubro Rosa promovido pelo Centro de Convivência da Melhor Idade Maria Picoletti, em parceria com o Fundo Social de Solidariedade de Suzano e o Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe) e com apoio da Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana. Eram alunos da ginástica oriental Lian Gong e de oficinas e cursos voltados à valorização da maturidade. O objetivo foi reforçar a conscientização sobre a saúde da mulher.

Com camisetas, apitos e bexigas na cor rosa, os participantes partiram do Centro de Convivência da Melhor Idade às 9 horas e foram até a Praça dos Expedicionários. Os integrantes da marcha chamaram a atenção de transeuntes, motoristas e comerciantes para o tema. No local da chegada, eles foram recepcionados pelo Coral Nova Geração com canções populares. Ao final, membros da Secretaria Municipal de Saúde reforçaram o apelo à importância do diagnóstico precoce de casos de câncer.

Segundo a coordenadora do Centro de Convivência da Melhor Idade, Adelaide Isabel Fischer, a atividade encerrou o ciclo de palestras e oficinas promovidas na unidade em alusão à campanha Outubro Rosa. Agora, novembro será dedicado à saúde do homem. “A partir do próximo mês, as atividades serão direcionadas à conscientização sobre o câncer de próstata, na campanha Novembro Azul”, explicou.