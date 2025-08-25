Caminhada reúne mais de 200 pessoas em prol do aleitamento materno em Suzano

Mais de 200 pessoas participaram no último sábado (23/08) da 1ª Caminhada Solidária pelo Aleitamento Materno - Agosto Dourado, pelas ruas do centro de Suzano. A atividade, que contou também com doação de alimentos ao Fundo Social de Solidariedade, teve como ponto de partida o Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa e ganhou as vias públicas em um percurso simbólico, promovendo a conscientização sobre a importância da amamentação e reforçando o compromisso coletivo com a saúde materno-infantil, sendo encerrada na Praça João Pessoa.

Famílias, profissionais de saúde, autoridades e representantes da comunidade se uniram em uma programação marcada por momentos de integração e sensibilização. Antes da caminhada, houve alongamento coletivo, seguido da distribuição de água e frutas. Durante o trajeto, a predominância das cores branco e amarelo deu o tom de união e simbolismo da causa.

A responsável pelo Posto de Coleta de Leite Humano do Hospital e Maternidade de Suzano (HMS), Juliane Stramaro, que também ajudou na organização, emocionou o público com seu depoimento. “Participar da Caminhada do Agosto Dourado foi emocionante. Foi lindo ver tantas famílias, profissionais e autoridades reunidos por um mesmo propósito: valorizar a amamentação. Como mãe e profissional, acredito que cada gesto de incentivo ao aleitamento materno é uma semente plantada para o futuro das nossas crianças. Caminhamos juntos, de coração aberto, e esse movimento mostrou que quando unimos forças, conseguimos transformar vidas”, afirmou.

Além do envolvimento da equipe técnica, representada pelo diretor do HMS, Ricardo Bricidio, pela pediatra Tamires Gonçalves e pela enfermeira Daniela Falleiros, a participação das autoridades reforçou a relevância do encontro. Estiveram presentes o vice-prefeito Said Raful, os secretários municipais Francisco Balbino (Segurança Cidadã), André Chiang (Meio Ambiente), César Braga (Controladoria Geral do Município) e Cintia Lira (Administração), o presidente da Câmara de Suzano, Artur Takayama, e os vereadores Marcos Antonio dos Santos, o Maizena; Josias Ferreira Silva, o Josias Mineiro; José de Oliveira Lima, o Zé Oliveira; João Batista Nogueira de Azevedo, o João Sabugo; e Marcel Pereira da Silva, o Marcel da ONG.

“O Agosto Dourado é um movimento que une informação e solidariedade. Caminhar ao lado das famílias e de profissionais de saúde foi uma forma de mostrar que todos nós temos responsabilidade em apoiar as mães nesse gesto de amor que é a amamentação. Suzano sai fortalecida quando caminha junto por uma causa tão importante", destacou o vice-prefeito Said Raful, que estava ao lado de sua esposa, Eloisa Franco Cirino.

O secretário de Saúde de Suzano, Diego Ferreira, ressaltou o papel da conscientização contínua. “A Campanha Agosto Dourado é um período que nos lembra da responsabilidade em incentivar e proteger o aleitamento materno, mas a verdade é que esse compromisso deve estar presente durante todo o ano. Iniciativas como esta fortalecem nossa rede de apoio às mães e mostram que a Saúde é construída com informação, acolhimento e solidariedade”, declarou.

Por sua vez, a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Déborah Raffoul Ishi, destacou a força da mobilização. “A caminhada foi um gesto de amor coletivo. Ver tantas famílias, servidores e representantes da sociedade caminhando lado a lado pela saúde das nossas crianças é algo que nos enche de esperança. Este é um tema que precisa ser tratado com carinho e informação, e o Fundo Social estará sempre à disposição para apoiar causas como essa”, disse.

Já o prefeito Pedro Ishi parabenizou a todos os envolvidos e reforçou a importância do trabalho em conjunto. “Foi emocionante acompanhar esta mobilização. O HMS, junto com nossa equipe da Secretaria de Saúde e o Fundo Social, conseguiu realizar um evento que certamente ficará na memória da cidade. A amamentação é um ato de amor que salva vidas, e cabe a nós, enquanto poder público, criar as condições para que as mães sejam apoiadas nesse momento tão especial”, afirmou.