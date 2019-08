Caminhão do projeto Boa Energia volta com atividades para mais cinco escolas

Mais cinco unidades escolares da rede municipal de ensino participam nesta semana das atividades do projeto Boa Energia nas Escolas, realizado pela EDP São Paulo em parceria com a Secretaria de Educação de Suzano. Por meio do caminhão-laboratório, os alunos aprendem na prática temas como preservação dos recursos naturais, tipos de geração de energia, segurança com pipas e rede elétrica e melhor utilização de equipamentos em casa. Até a finalização da edição deste ano na cidade, 5,5 mil crianças de 14 unidades municipais terão passado pelas atividades.

Nesta terça-feira (28) foi a vez da Escola Municipal Célia Pereira de Lima, no Jardim Cacique, receber o caminhão-laboratório, com participação de estudantes da Escola Municipal Ângela Martins de Oliveira, do Jardim Dora. As próximas unidades nesta semana são Victor Salviano, no Miguel Badra (quarta-feira), Professora Ignez de Castro Almeida Mayer, no Boa Vista (quinta-feira), e Professor Oscar de Almeida Redondo, na Vila Urupês (sexta-feira). As atividades de 2019, que começaram a ocorrer em fevereiro e março, também estão previstas para o dia 27 do mês que vem na Escola Municipal Damásio Ferreira dos Santos, na Vila Sol Nascente. Já o evento de encerramento ocorrerá em 13 de novembro.

Dentro do caminhão-laboratório há painel interativo e casa de consumo, gerador de Van der Graff (que produz efeito de arrepiar os cabelos), condutores e isolantes, globo de plasma, “teste de nervos” (completar trajeto com argola sem tocar no fio), gerador manual, placa de energia solar e semáforo de bandeiras tarifárias.

Além disso, os participantes recebem da EDP São Paulo um kit com história em quadrinhos, adesivos com dicas de economia de energia e uma miniatura do caminhão-laboratório do Boa Energia nas Escolas para poder ser montada em sala de aula. A fim de que o conteúdo seja trabalhado de maneira ampla, educadores passaram por um curso de capacitação de 40 horas/aula, recebendo orientações sobre formas de abordar os assuntos no ambiente escolar.

“O interessante é ver a curiosidade das crianças ao receberem informações muito importantes sobre consumo consciente de maneira lúdica e interativa, fazendo com que possam transmitir o que estão aprendendo para outras pessoas, principalmente seus familiares, dentro de casa. O projeto Boa Energia nas Escolas faz a diferença e temos satisfação da parceria com a EDP São Paulo nessa realização em Suzano”, comentou o secretário municipal de Educação, Leandro Bassini.