Um caminhão pegou fogo por volta das 19h40 no Jardim Colorado, próximo da Estação de Tratamento de Água da Sabesp. Não há vítimas.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o barulho confundiu a população, que suspeitou de uma explosão, mas no local as equipes constataram tratar-se de um fogo em caminhão.