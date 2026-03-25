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Jornal Diário de Suzano - 25/03/2026
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Polícia

Caminhão perde o freio e bate no portão de empresa em Suzano

Um ciclista que passava no local na hora do acidente foi atingindo por um pedregulho, mas passa bem

25 março 2026 - 12h50Por Yasmin Torres e Danielly Miguel - da Reportagem Local
A colisão ainda danificou o muro e um carro que estava dentro da propriedadeA colisão ainda danificou o muro e um carro que estava dentro da propriedade - (Foto: Danielly Miguel / DS)

Um caminhão perdeu o freio e bateu no portão de uma empresa na manhã desta quarta-feira (25), na Avenida Governador Mário Covas, conhecida como a Marginal do Una, na altura do número 1765. Segundo informações no local, um ciclista que estava passando pelo local na hora do acidente foi atingindo por um pedregulho, mas passa bem e foi encaminhado ao Hospital e Maternidade de Suzano, a antiga Santa Casa.

O motorista do caminhão aguardou a liberação no local e já pode voltar ao trabalho. A colisão ainda danificou o muro e um carro que estava dentro da propriedade do Grupo SF, uma empresa que realiza serviços de instalação e manutenção de sistemas de ar condicionado.

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