Caminhão tem falha nos freios e tomba na Mogi-Bertioga

Um caminhão teve falha nos freios e acabou tombando, por volta das 7h desta quinta-feira (29), na rodovia Dom Paulo Rolim Loureiro, conhecida como Mogi-Bertioga (SP 098). A Concessionária Novo Litoral (CNL), responsável pela via, informou que a ocorrência foi atendida por suas equipes com o apoio da Polícia Militar Rodoviária.

O acidente aconteceu na altura do quilômetro 83, sentido sul. A via chegou a ser interditada para a retirada do veículo e limpeza do local, mas teve liberação total às 8h40. Atualmente, o trânsito na via segue normalmente.