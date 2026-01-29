Envie seu vídeo(11) 4745-6900
29/01/2026
Caminhão tem falha nos freios e tomba na Mogi-Bertioga

Via foi interditada para a retirada do veículo, mas tem liberação total depois de 1h

29 janeiro 2026 - 10h23Por Yasmin Torres - da Reportagem Local
Caminhão tem falha nos freios e tomba na Mogi-BertiogaCaminhão tem falha nos freios e tomba na Mogi-Bertioga - (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Um caminhão teve falha nos freios e acabou tombando, por volta das 7h desta quinta-feira (29), na rodovia Dom Paulo Rolim Loureiro, conhecida como Mogi-Bertioga (SP 098). A Concessionária Novo Litoral (CNL), responsável pela via, informou que a ocorrência foi atendida por suas equipes com o apoio da Polícia Militar Rodoviária.

O acidente aconteceu na altura do quilômetro 83, sentido sul. A via chegou a ser interditada para a retirada do veículo e limpeza do local, mas teve liberação total às 8h40. Atualmente, o trânsito na via segue normalmente.

