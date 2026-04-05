Caminho da Capacitação: Fundo Social de SP leva carretas itinerantes com cursos gratuitos à SP

O Fundo Social de São Paulo está com 450 vagas abertas para cursos gratuitos de qualificação profissional em carretas itinerantes na Grande São Paulo e no entorno, por meio do programa Caminho da Capacitação. As aulas ocorrerão entre os dias 6 e 10 de abril, em oito municípios, incluindo unidades instaladas nas Praças da Cidadania. A iniciativa amplia as oportunidades de inserção no mercado de trabalho e estimula o empreendedorismo, especialmente entre pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Os cursos serão realizados em unidades móveis adaptadas e equipadas como salas de aula e têm curta duração. Nesta etapa, a formação será oferecida em formato de 20 horas, combinando atividades teóricas e práticas em áreas como tecnologia, moda, gastronomia e bem-estar. Ao final, os participantes receberão certificado oficial de conclusão.

O programa complementa a oferta de formação já disponível nos municípios por meio das Escolas de Qualificação Profissional e é realizado em parceria com a Fundação FAT e o Centro Paula Souza, instituições responsáveis por apoiar a execução das atividades.

Onde e quais áreas serão oferecidas

Nesta etapa, o programa chega a oito municípios, com oferta de cursos em diferentes áreas:

* Embu das Artes - Gastronomia

* Guarulhos - Pet

* Hortolândia - Costura Criativa

* Itaquaquecetuba - Tecnologia e Cuidador de Idosos

* Mauá - Pet

* Mogi das Cruzes - Tecnologia

* Santo André - Pet

* São Bernardo do Campo - Costura Criativa e Cuidador de Idosos

Como se inscrever

Podem participar, prioritariamente, pessoas em situação de vulnerabilidade social, como desempregados, beneficiários de programas assistenciais e mulheres chefes de família. A idade mínima varia conforme o curso: algumas modalidades aceitam jovens a partir dos 14 anos, enquanto outras são destinadas a participantes a partir de 16 ou 18 anos, de acordo com a área.

As inscrições devem ser feitas pelo formulário online em cursofussp.sp.gov.br. As vagas são limitadas e permanecem abertas até o preenchimento total das turmas.

Sobre o programa

Desenvolvido pelo Fundo Social de São Paulo, o Caminho da Capacitação integra o Superação SP, iniciativa do Governo do Estado que tem como meta retirar mais de 100 mil famílias da linha da pobreza. Desde o lançamento, o programa já percorreu 224 municípios e capacitou 10,6 mil pessoas em diferentes áreas profissionais.

Mais informações sobre cursos e cronograma estão disponíveis em http://www.caminhodacapacitacao.sp.gov.br .