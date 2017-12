Campanha contra a febre amarela em Suzano imuniza 6,8 mil pessoas

A campanha de vacinação contra a febre amarela em Suzano fechou o mês de novembro com 6.855 doses aplicadas. Iniciada em 22 de novembro, a ação tem como meta imunizar 133 mil suzanenses. Para isso, uma grande mobilização está sendo feita pela Secretaria Municipal de Saúde, que integra Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e postos volantes em locais estratégicos da cidade.

No último sábado (25), a população da região norte participou do Dia D de vacinação. Nesta primeira fase, mais de 50 mil doses foram disponibilizadas pelo governo do Estado para imunizar a população residente em áreas de vegetação que fazem limite com os municípios de Itaquaquecetuba e Poá.

Neste sábado (2), será a vez das demais regiões do município, exceto a área central, participarem da campanha. Todos os postos de saúde, menos o Centro de Saúde II e as unidades do Jardim Vitória, Jardim Monte Cristo e Jardim Maitê, farão parta da mobilização contra a febre amarela.

Podem se imunizar homens e mulheres de todas as idades, exceto idosos acima de 60 anos, gestantes ou quem já tenha tomado a vacina anteriormente. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a expectativa de cobertura do público alvo é de 95% nas áreas prioritárias:

“Fizemos, recentemente, o Dia D de vacinação, porém a campanha continuará até atingirmos nossas metas. Além da região norte, vamos disponibilizar essas vacinas também para as demais regiões, com exceção da área central, que não se enquadra nos quesitos técnicos da campanha. A vacinação é um procedimento rápido e que previne de maneira simples a doença, mesmo que a febre amarela não seja uma realidade em humanos em nossa cidade. Temos uma população aproximada de 130 mil pessoas nos chamados cinturões de suscetibilidade. Até o final da ação, objetivamos atingir grande parte desse público”, argumentou o secretário de Saúde, Luis Claudio Rocha Guillaumon.