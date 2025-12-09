Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Saúde

Campanha contra Infecções Sexualmente Transmissíveis realiza 1.538 testes em dez dias

Trabalho garantiu, após resultados reagentes, a detecção de 17 casos de sífilis, um de hepatite C e seis de HIV; este último grupo já está sendo acompanhado pela Secretaria de Saúde

09 dezembro 2025 - 18h30Por da Reportagem Local
Campanha contra Infecções Sexualmente Transmissíveis realiza 1.538 testes em dez diasCampanha contra Infecções Sexualmente Transmissíveis realiza 1.538 testes em dez dias - (Foto: Wanderley Costa/Secop Suzano)

A Secretaria de Saúde de Suzano realizou 1.538 testes para Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) durante a campanha “Fique Sabendo!”, que foi realizada nos equipamentos da rede municipal entre 24 de novembro e 5 de dezembro.

O trabalho, conduzido pelo Serviço de Atendimento Especializado/Centro de Testagem e Aconselhamento (SAE/CTA), garantiu, após resultados reagentes, a detecção de 17 casos de sífilis, um de hepatite C e seis de HIV. Este último grupo já está sendo acompanhado pelas equipes técnicas da Prefeitura de Suzano.

Toda a população teve a possibilidade de realizar a testagem durante a campanha, que teve como público-alvo os homens que fazem sexo com homens, pessoas trans e transsexuais, adolescentes, adultos de 18 a 25 anos, população em situação de rua, usuários de drogas e profissionais do sexo.

Ao todo, foram realizados 467 testes e 61 coletas para identificação da presença de HIV, 449 testes e 74 coletas para sífilis, 304 testes para hepatite B e 318 para hepatite C. Além das testagens, foram distribuídos insumos de prevenção, e reforçadas informações sobre prevenção combinada, diagnóstico e tratamento do HIV.

As ações aconteceram nas unidades da Atenção Básica; na Clínica da Família Dr. André Cano Garcia, no Cidade Boa Vista; na Clínica da Mulher Claudete Oliveira dos Santos, no Parque Santa Rosa; e nos Centros de Atenção Psicossocial (Caps) Alumiar (Jardim Imperador), Devir (Vila Costa) e Álcool e Drogas - AD (Vila Costa), assim como na sede do SAE/CTA, no Parque Suzano.

Vale destacar que nesse período ainda foi promovido o “Dia D” da campanha, em 29 de novembro. Nessa data, foram realizados 234 testes, sendo 117 para HIV e 117 para sífilis, nas unidades básicas dos bairros Jardim Colorado, Tabamarajoara, Parque Maria Helena, Casa Branca, Palmeiras, Dona Benta, Jardim Revista, Suzanópolis e centro.

A coordenadora do Programa Municipal de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs/HIV) e Hepatites Virais, Micheli Aparecida de Paula Santos Rosa, destacou que a iniciativa contemplou os aspectos que devem ser trabalhados no que se refere ao tema. “A campanha permitiu a identificação de pessoas vivendo com HIV que não tinham conhecimento do seu status sorológico, além de outras infecções que precisavam ser cuidadas da maneira devida”, ressaltou a coordenadora.

Por sua vez, o secretário Diego Ferreira afirmou que a atividade valorizou mais uma importante iniciativa do calendário da saúde. “Como temos feito em todos os meses, abraçamos mais essa campanha, que revelou os casos que mereciam a atenção por parte da pasta e trouxe recomendações sobre as ISTs. Reforçamos as ações na rede municipal, para que a população pudesse fazer os testes, de forma a garantir a prevenção e o tratamento necessários”, declarou o chefe da pasta.

