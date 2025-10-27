Campanha da OAB Suzano mobiliza mais de 60 doadores de sangue no Hemocentro

A 55ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB Suzano) promoveu sua 2ª Campanha de Doação de Sangue na última sexta-feira (24/10), contando com a presença de 62 doadores no Hemocentro de Suzano. A iniciativa foi conduzida pela Comissão de Ação Social e Cidadania.

Com o acompanhamento do presidente da subseção, Fabrício Ciconi Tsutsui, da presidente da comissão organizadora, Arielma Andrade, e de demais advogados integrantes do grupo temático, a ação, ocorrida das 7 às 17 horas no hemocentro, mobilizou inscritos, estagiários, familiares e a comunidade suzanense em geral com foco no incentivo à solidariedade, à responsabilidade social e ao abastecimento do banco de sangue da cidade.

Arielma relatou que a advocacia vai além da defesa dos direitos nos tribunais e este conceito se mostrou amplamente presente por meio da iniciativa conduzida junto ao Hemocentro. “Advogar também é servir à sociedade em suas necessidades mais urgentes, o que não nos limita necessariamente ao exercício do Direito, como ainda a outras demandas na esfera social. Essa campanha é um exemplo do quanto a união entre profissionais e comunidade pode salvar vidas, pois pudemos mobilizar 62 doadores e dar visibilidade à causa”, disse.

O presidente da OAB Suzano endossou que o projeto é mais uma mostra da vocação social que a entidade tem no município. “Esta é a segunda vez no ano em que estamos com essa parceria junto ao Hemocentro, e isso reforça nosso compromisso com causas cidadãs e com o espírito de coletividade que deve permear a nossa sociedade. Em nome de cada beneficiário que poderá fazer suas transfusões graças a estas doações, agradecemos imensamente a participação”, reforçou Ciconi.

Hemocentro de Suzano

O Hemocentro de Suzano está situado na avenida Antônio Marques Figueira, número 1861, no bairro Vila Figueira, estando aberto e recebendo doações de sangue de segunda a sábado, das 7 às 17 horas.

Para doar, é necessário ter entre 16 e 69 anos, estar em boas condições de saúde, descansado e bem alimentado. Não podem doar pessoas que tenham feito cirurgia no último ano, realizado tatuagens, piercings ou exames como endoscopia e colonoscopia nesse período. Estas orientações garantem a plena segurança de doadores e receptores.

