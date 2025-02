Campanha de arrecadação de livros em Suzano chega ao fim com mil exemplares doados

A campanha de arrecadação de livros promovida pela Prefeitura de Suzano chegou ao fim nesta quarta-feira (19/02) com um saldo positivo de mais de mil exemplares arrecadados. A iniciativa, conduzida pela Secretaria Municipal de Cultura, teve início na última sexta-feira (14/02), no Dia Internacional da Doação de Livros, e mobilizou a população para contribuir com o enriquecimento dos acervos dos centros culturais da cidade.

Entre as doações, destaque para a equipe da Secretaria de Comunicação Pública, que participou ativamente da ação e contribuiu com 170 exemplares. Ao longo dos cinco dias de campanha, os seis centros culturais participantes – localizados em Palmeiras, Jardim Colorado, Jardim Casa Branca, Cidade Boa Vista, Jardim Gardênia Azul e no centro da cidade – receberam obras de diversos gêneros, incluindo literatura infantil, ficção, autoajuda e livros técnicos.

O secretário municipal de Cultura, José Luiz Spitti, celebrou o resultado da campanha e destacou a importância da iniciativa para a democratização do acesso à leitura. “A arrecadação de mil livros representa mais oportunidades de conhecimento e entretenimento para a população. Agradecemos a todos que participaram e contribuíram para fortalecer nossos acervos, tornando a cultura e a educação ainda mais acessíveis”, afirmou.

O prefeito Pedro Ishi também parabenizou os envolvidos na campanha e reforçou o compromisso da gestão municipal com o incentivo à leitura. “Cada livro doado representa um novo universo a ser descoberto. Suzano mostrou, mais uma vez, sua solidariedade e seu compromisso com a cultura. Essa ação fará a diferença na vida de muitas pessoas, especialmente das crianças e jovens que frequentam os centros culturais”, destacou o chefe do Executivo.

Com o sucesso da campanha, a Secretaria de Cultura já estuda novas formas de incentivar a doação e o compartilhamento de livros na cidade, promovendo ações contínuas para fortalecer os espaços de leitura e aprendizado em Suzano. Para mais informações, a pasta atende pelo telefone (11) 4747-4180.

Acervo

Suzano conta com um acervo de 34.575 livros espalhados por seis bibliotecas municipais, localizadas nos centros culturais da cidade. Elas estão na Casa de Cultura Professor Luiz Antonio da Silva, no distrito de Palmeiras (rua Manoel Ramos, 14 – Parque Palmeiras); no Centro Cultural Colorado Monteiro Lobato (rua Domingos Vitorino, 68 – Jardim Cacique); no Centro Cultural Fumiko Fukushima Katsumata, no Jardim Casa Branca (rua Getúlio Moreira de Souza, 30); no Centro Cultural Nelson da Cruz, no Cidade Boa Vista (rua Dr. Artur Saboya, 389); no Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU) Alberto de Souza Candido (rua Teruo Nishikawa, 570 – Jardim Gardênia Azul); e no Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi (rua Benjamin Constant, 682 – Centro).

Além disso, por meio do Sistema Alexandria, o interessado pode consultar na internet quais são os títulos, onde estão disponíveis, selecioná-los para empréstimo e reservá-los. Para tanto, após se inscrever em uma das bibliotecas para solicitar a carteirinha, é necessário se cadastrar no site http://suzano.alexandria.com.br. O recurso facilita o acesso à informação e ajuda a otimizar a escolha de livros, permitindo que os cidadãos possam verificar de maneira rápida e eficiente a disponibilidade das obras nas diferentes unidades de Suzano.