Campanha de castração realiza 650 procedimentos em 2018

O Departamento de Controle de Zoonoses e a Secretaria de Meio Ambiente de Suzano realizaram cerca de 650 procedimentos para castração de cães e gatos no município em 2018. A primeira fase da campanha, que vai até fevereiro, poderá beneficiar mais de 1,5 mil animais de estimação.

Os mutirões de castração tiveram início em agosto do ano passado e foram realizadas cinco edições até dezembro. Nas ocasiões, os donos de cães e gatos que se cadastraram na Prefeitura de Suzano foram chamados para o procedimento. A duração média de cada atendimento é de uma hora e meia, entre a triagem e a liberação do animal já castrado.

No total, 428 cães e 218 gatos passaram pelo procedimento de esterilização totalmente gratuito, promovido pela administração municipal. A primeira etapa da campanha de castração ainda está em vigência e contará com mais oito eventos até o final do mês que vem. A expectativa é de que mais de 1,5 mil cães e gatos venham a ser beneficiados.

A partir do mês de março, será realizada uma nova etapa da campanha de castração, com expectativa de promover de 1,2 mil a 1,5 mil procedimentos. A novidade será o novo “castra-móvel”, uma unidade volante que permitirá mais facilidade no atendimento.

Para participar do programa de castração animal da Prefeitura de Suzano, interessados devem procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente ou o Departamento de Controle de Zoonoses – ambos localizados no Centro Unificado de Serviços, o Centrus (avenida Paulo Portela, 210 – Centro) – de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas.

Após a apresentação de documento de identidade com foto e de comprovante de endereço e o preenchimento de ficha cadastral, o Poder Público realizará o chamado para o procedimento, conforme o agendamento dos mutirões de castração. São adotados critérios de seleção voltados para o interesse social e para entidades de proteção animal.

Segundo a coordenadora de Zoonoses da Prefeitura de Suzano, Priscila Jane Arap, o trabalho de castração é fundamental para a estratégia de bem-estar animal do município. “Este é um dos métodos mais eficientes para controle populacional que reflete a médio e longo prazo no número de animais abandonados”, afirmou.

Segundo a diretora da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Solange Wuo, a pasta promove outras ações na área: “Também são feitas vistorias diárias relacionadas a denúncias de possíveis maus tratos e educação ambiental”.