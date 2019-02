Campanha de Castração terá novos mutirões em Suzano

O Departamento de Controle de Zoonoses e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente conclui na próxima semana a primeira fase dos mutirões da Campanha de Castração de Cães e Gatos. As ações ocorrerão entre os dias 25 e 27 de fevereiro (segunda a quarta-feira). A previsão é de que mais de 1,5 mil animais de estimação tenham sido beneficiados desde agosto de 2018.

Na segunda-feira (25), o mutirão será no Centro Cultural Palmeiras Professor Luiz Antonio da Silva (travessa Crispim Adélino Cardoso, 42 – Recanto Feliz). Já nos dias 26 e 27 (terça e quarta-feira), a campanha está agendada para acontecer na Arena Suzano, no Parque Max Feffer. Cada mutirão deve atender 180 cães e gatos. A duração média de cada atendimento é de uma hora e meia, entre a triagem e a liberação do animal já castrado.

Após o proprietário apresentar documento de identidade com foto e comprovante de endereço e preencher ficha cadastral, o Poder Público realizará o chamado para o procedimento, conforme o agendamento dos mutirões. São adotados critérios de seleção relacionados ao interesse social e às entidades de proteção animal.

Segundo a coordenadora de Zoonoses da Prefeitura de Suzano, Priscila Jane Arap, o trabalho de castração é fundamental para a estratégia de bem-estar animal do município. “Este é um dos métodos mais eficientes para controle populacional que reflete a médio e longo prazo no número de animais abandonados”, afirmou.

Os mutirões de castração tiveram início em agosto do ano passado e foram realizadas cinco edições até dezembro. Neste período, houve cerca de 650 procedimentos para castração de cães e gatos. A partir de março, será realizada uma nova etapa da campanha, com expectativa de promover de 1,2 mil a 1,5 mil castrações.