Campanha de mamografia vai oferecer exame gratuito a 30 mulheres em Suzano

A campanha “Mamografia Gratuitas Outubro Rosa” vai oferecer exame a pelo menos 30 mulheres de Suzano. A iniciativa, realizada pelo Instituto Saint Nicholas, tem por objetivo alcançar mulheres em situação de vulnerabilidade social. A quantidade é limitada.

A ação social acontece há um ano. No último ano, na primeira edição da campanha, foram atendidas 25 idosas. Segundo a coordenadora da ação, Patrícia de Oliveira Santos, a ideia surgiu quando o instituto quis trabalhar com ações sociais. “Trabalhamos com crianças, adolescentes e famílias. E no mês de outubro, lembramos da campanha Outubro Rosa e resolvemos fazer uma ação voltada para as mulheres. Agora, todos os anos vamos realizar a campanha”, frisa.

Para participar da campanha, as mulheres precisam ter quatro pré-requisitos: ter 65 anos ou mais, renda de até um salário mínimo, antecedência familiar ou suspeita de câncer de mama e nunca ter realizado o exame.

Patricia explicou como vai funcionar o procedimento do exame. As mulheres vão passar por uma triagem, em seguida vão realizar o exame, que deve ter o resultado entre três a quatro dias, e depois cada uma deve procurar o próprio médico. “A dificuldade que as mulheres tem é de fazer o exame. Conseguimos fazer uma parceria e a expectativa é atender pelo menos 30 mulheres”, comenta.

A coordenadora da campanha ainda fala a importância da realização do exame, para prevenir o câncer de mama. “É essencial fazer o exame para que, caso seja identificado algum tumor, sejam tratadas e previnam o câncer de mama”.

Para prevenção do câncer de mama é necessário visitar anualmente o médico ginecologista e realizar o exame clínico das mamas e mamografia para mulheres acima de 40 anos.

Até o momento ainda não há datas específicas para a realização do exame. Contudo, será realizado no próximo mês, durante o Outubro Rosa.

Para mais informações o contato é pelos telefones 97293-9409 (WhatsApp) e 4744-0451.

Instituto

O Instituto Saint Nicholas fica localizado na Rua 27 de Outubro, número 80. Atualmente, a entidade conta com três colaborares fixos e mais de 170 colaboradores voluntários do grupo Saint Nicholas.