Campanha de multivacinação se estende até 1º de dezembro

A Secretaria de Saúde de Suzano seguirá com a campanha de multivacinação que se encerraria em 14 de novembro, estendendo até o próximo dia 1º de dezembro (sexta-feira) as ações de imunização que estão intensificando a cobertura vacinal de crianças e adolescentes com até 14 anos. O atendimento é realizado em todos os 24 postos de saúde da rede municipal, entre 8 e 16 horas.

A mobilização foi iniciada em 2 de outubro e já promoveu a vacinação de 6.354 crianças e adolescentes. A prorrogação foi garantida para dar oportunidade a um número maior de munícipes serem imunizados contra várias doenças: poliomielite, gripe, sarampo, caxumba, rubéola, difteria, tétano, coqueluche, hepatite B, pneumonia, febre amarela, meningite, Covid-19, meningite e HPV.

Pais e responsáveis podem conferir, por meio do link bit.ly/EnderecosUBS, a unidade de saúde mais próxima de sua residência. No momento da imunização, deverão ser apresentados um documento original com foto, CPF, Cartão SUS e caderneta de vacinação. Todas as vacinas do calendário nacional estão à disposição da população.

Ação especial

Vale destacar também que em 25 de novembro (sábado) será montado um posto volante na estrada Santa Mônica, na altura do Jardim Suzanápolis, para receber, entre 9 e 14 horas, residentes que queiram se vacinar. Neste dia, a mesma atividade também será disponibilizada em seis unidades da rede municipal, entre 8 e 15 horas.

Os postos que ficarão abertos de forma especial nesta data são as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) José Mariano Coutinho Júnior, no Jardim Colorado (rua Assembléia de Deus, 479); Palmeiras (rua Crispim Adelino Cardoso, 137). Leia os demais no portal do DS.