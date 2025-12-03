Campanha de prevenção às Infecções Sexualmente Transmissíveis chega às USFs neste mês

A Secretaria Municipal de Saúde reforçará a campanha “Dezembro Vermelho”, de prevenção às Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), com ações nas Unidades de Saúde da Família (USFs) de Suzano. A programação contará com testes rápidos por livre demanda, palestras sobre o tema e atividades especiais no dia 12 (sexta-feira), no posto Antonio Marques de Carvalho, no Jardim Maitê. Os endereços podem ser consultados por meio do link bit.ly/EnderecosUBS.

Depois de começar na unidade do Jardim Europa, na última segunda-feira (01/12), o trabalho segue com a ação nesta sexta-feira (05/12), às 8 horas, na unidade Maria José Lima Souza, no Jardim Ikeda. A semana seguinte inicia com orientações e testagem na USF Onésia Benedita Miguel, do Jardim Suzanópolis, na segunda-feira (08/12), às 9 horas. Um dia depois (09/12), às 9 horas, a campanha alcança o posto Marsal Lopes Rosa, na Vila Amorim. Já na quarta-feira (10/12), as atividades acontecerão em duas unidades: na Maria Inês Pinto dos Santos, no Jardim Revista, às 8h30, e na Marcelino Maria Rodrigues, no Jardim Brasil, às 9 horas.

Na quinta-feira (12/12), além da ação no posto Vereador Gregório Bonifácio da Silva, na Vila Fátima, às 9 horas, será realizada uma programação especial na USF do Jardim Maitê, às 10 horas, que contará com a presença de uma nutricionista e dos alunos do Centro Universitário Piaget (UniPiaget). O diálogo sobre saúde sexual terá como foco a prevenção combinada contra às ISTs, com distribuição de preservativos e gel. Nesta oportunidade, ainda haverá aferição de pressão arterial e entrega de materiais educativos.

Na outra semana, as atividades seguem com testes e palestras nas unidades do Recanto São José, na segunda-feira (15/12), às 9 horas; do Jardim do Lago, quinta-feira (18/12), às 9 horas; na Manuel Evangelista Oliveira, no Jardim São José; e Eduardo Nakamura, no Miguel Badra, na sexta-feira (19/12), às 9 horas.

Todas essas ações se somam ao trabalho que já foi iniciado ainda na última semana de novembro, pela campanha “Fique Sabendo”, não só nos postos da Atenção Básica, como também em unidades do setor de Especialidades e em equipamentos da Rede de Atenção Psicossocial (Raps). Essa iniciativa teve seu “Dia D” no último sábado (29/11), quando foram realizados 117 testes rápidos em nove postos.

O secretário Diego Ferreira afirmou que a atividade valoriza mais uma importante iniciativa do calendário da saúde. “Como temos feito em todos os meses, abraçamos mais essa campanha, que traz recomendações importantes sobre às ISTs. Reforçamos as ações na rede municipal, para que a população possa tirar dúvidas e realizar os testes, de forma a garantir a prevenção e o tratamento que se fizer necessário ”, declarou o chefe da pasta.