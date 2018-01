Campanha de Solidariedade tem início em 15 de janeiro

O Fundo Social de Solidariedade (FUSS) de Suzano vai dar início na segunda-feira (15) à Campanha de Solidariedade. A iniciativa, que tem a premissa de arrecadar alimentos, roupas e brinquedos por meio de doações dos suzanenses, se estende até 31 de janeiro, quando é comemorado o Dia Mundial da Solidariedade.

Os donativos poderão ser entregues de segunda a sexta-feira, entre 8 e 17 horas, na sede do órgão social presidido pela dirigente do Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe) e primeira-dama Larissa Ashiuchi, localizada na sala 224 do Paço Municipal Firmino José da Costa (rua Baruel, 501, no centro).

De acordo com Larissa, entre 15 e 31 de janeiro, os suzanenses poderão doar alimentos não-perecíveis e que estejam dentro do prazo de validade; roupas e brinquedos novos ou usados, desde que estejam em bom estado; fraldas infantis e geriátricas; além de utensílios domésticos.

Sob o slogan “Pequenos gestos, grandes transformações”, o projeto deverá reforçar o estoque do Fundo Social de Solidariedade, que, atualmente, auxilia as famílias que vivem em situação de vulnerabilidade cadastradas em entidades sociais do município. “Vamos recolher todo tipo de doação. Apesar da iniciativa ser simples, esses donativos vão ajudar o Fundo Social, que, em breve, vai providenciar a devida destinação, ajudando assim muitas famílias da cidade que precisam”, argumentou.

Larissa lembra ainda que o órgão que preside recebe durante o ano inteiro doações. “A Campanha de Solidariedade é uma forma de intensificarmos nossas arrecadações, porém, durante o ano inteiro, estamos à disposição para recebermos alimentos, fraldas e roupas”, informou. Para quem deseja mais informações, o telefone do Fundo Social é (11) 4745-2195.

Dia Mundial da Solidariedade

Segundo a primeira-dama suzanense, a campanha foi criada para celebrar o Dia Mundial da Solidariedade, que é realizado em 31 de janeiro e tem a premissa de enaltecer a importância da ação coletiva. “Esta data é importante, uma vez que visa superar os problemas globais e alcançar os objetivos de desenvolvimento, de forma a construir um mundo melhor e mais seguro para todos”, concluiu.