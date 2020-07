Campanha de vacinação contra a gripe termina dia 24

Termina na próxima sexta-feira (24/07) a campanha de vacinação contra a gripe. Quem ainda não se imunizou pode procurar um dos 24 postos de saúde de Suzano, em especial quem integra os grupos prioritários.

De acordo com a Vigilância Epidemiológica, até esta quinta-feira (16/07), a cobertura no município estava em 88,11%, ou seja, próximo da meta estipulada (90%). Isso representa 58.863 doses aplicadas, de um público estimado em 66.803 pessoas.

No entanto, o desafio continua sendo alcançar o mínimo ideal de imunizações entre crianças de seis meses a menores de seis anos (53,07%), gestantes (50,96%), mulheres que deram à luz recentemente (63,82%) e adultos de 55 a 59 anos (42,69%).

Para receber a dose da vacina, que previne contra três tipos do vírus Influenza (H1N1, H3N2 e B), basta comparecer a uma Unidade Básica de Saúde (UBS) ou de Saúde da Família (USF), de segunda a sexta-feira, das 8 horas às 15h30. Suzano também tem postos com atendimento em período estendido, até as 20 horas, no Jardim Maitê (terças-feiras) e no Jardim Europa (segundas e quartas-feiras).

A vacinação contra a gripe é ainda mais imprescindível neste momento de pandemia do novo coronavírus (Covid-19), principalmente em razão da semelhança entre os sintomas nos quadros leves e para direcionar o tipo de tratamento mais adequado.