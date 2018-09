Campanha de vacinação contra sarampo e pólio termina nesta sexta-feira

A Campanha Nacional de Vacinação Contra Sarampo e Poliomielite chegará ao fim nesta sexta-feira (14). Segundo a Diretoria de Vigilância em Saúde de Suzano, até o momento, a cidade já alcançou 97,39% e 98,62% da cobertura do público-alvo, composto por crianças de 1 a 5 anos incompletos (15.705), contra as duas doenças, respectivamente.

Dados do Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunização (SI-PNI) indicam que a média nacional de vacinação contra sarampo está em 94,7% e contra poliomielite, 93,6%. Já no Estado de São Paulo, os índices estão em 91,96% e 92,68%. Os pais e responsáveis podem levar as crianças que ainda não foram imunizadas até esta sexta-feira em qualquer uma das 22 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e de Saúde da Família (USFs) de Suzano, das 8 às 16 horas.

Quanto ao sarampo, o município já aplicou 15.295 doses, que correspondem a 97,39% do público-alvo. Já em relação à poliomielite, foram vacinadas 14.846 crianças, ou seja, 98,62%. “A prorrogação da campanha possibilitou que enfatizássemos novamente a importância da imunização e assim superarmos a meta de cobertura vacinal de 95% das crianças de 1 a 5 anos incompletos. Parabenizo toda a equipe pelo empenho e pelo resultado alcançado”, destacou o secretário municipal de Saúde, Luis Cláudio Guillaumon.

Além das crianças, adultos também podem ser imunizados contra o sarampo. Se não foram vacinadas anteriormente, pessoas até 29 anos de idade devem receber duas doses da tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola – SCR). A partir de 30 até 49 anos, podem ser imunizadas uma vez. Só não devem se vacinar quem já recebeu a dose nos últimos 30 dias, quem tem alguma contraindicação – como, por exemplo, qualquer situação que leve à imunossupressão –, gestantes e menores de seis meses.