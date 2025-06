Campanha do Agasalho alcança 130 mil peças e beneficia 6 mil famílias em Suzano

A Prefeitura de Suzano, por meio do Fundo Social de Solidariedade, chegou nesta terça-feira (24/06) à marca de 130.288 peças arrecadadas na Campanha do Agasalho 2025 – Cubra Suzano de Amor. Desde o lançamento, em 25 de abril, a iniciativa tem mobilizado diversos setores da sociedade civil e do poder público, resultando na realização de 18 bazares solidários e no atendimento a mais de 6 mil famílias em situação de vulnerabilidade social.

A ação se intensifica neste momento com a chegada do inverno, iniciado oficialmente na última sexta-feira (20/06), e com a previsão de frentes frias que atingem a região. Antecipando-se às baixas temperaturas, o município tem feito a diferença ao distribuir roupas, calçados e cobertores para quem mais precisa, por meio de uma ampla rede de solidariedade que já cobre os quatro cantos da cidade.

A campanha é conduzida pelo Fundo Social com apoio da Auge Embalagens e do Tiro de Guerra de Suzano (TG 02-081), que atua nas ações “porta a porta” com panfletagem e orientação prévia à população. Nesta terça-feira (24/06), por exemplo, duas ações marcaram o calendário da mobilização: o Bazar Solidário na Vila Maria de Maggi, que distribuiu itens diretamente à comunidade local; e a doação de 40 mantas de crochê feitas pela Associação do Voluntariado de Apoio Solidário (AVAS), com sede em Suzano, por meio do projeto “Café com Mantas”, que reúne cerca de 100 mulheres crocheteiras voluntárias.

A doação das mantas foi articulada com apoio dos secretários André Chiang, de Meio Ambiente, e Paulo Pavione, de Comunicação Pública, e contou com a entrega simbólica realizada por Manuel Liberati e Kelly Cavalcanti, representantes da associação. “São gestos como esse que fazem toda a diferença. Essas mantas carregam calor e afeto, e representam o trabalho de uma rede do bem que inspira e transforma vidas”, destacou a presidente do Fundo Social, primeira-dama Déborah Raffoul Ishi.

Com meta de arrecadar pelo menos 150 mil itens e realizar 30 bazares até o fim do inverno, a campanha segue com cem pontos de coleta ativos, espalhados por escolas, órgãos públicos, estabelecimentos comerciais e igrejas. Os endereços podem ser consultados no link: bit.ly/pontossuzano. “As doações passam por triagem antes de serem entregues, garantindo qualidade e dignidade aos beneficiados. Há, inclusive, um apelo especial para doações de roupas masculinas, que historicamente representam menor volume nos postos”, reforçou Déborah.

O prefeito Pedro Ishi comemorou o avanço da campanha e o engajamento da população. “Suzano saiu na frente mais uma vez e tem mostrado o quanto a solidariedade é parte da nossa identidade. Ver as famílias sendo atendidas com respeito e cuidado nos mostra que estamos no caminho certo. Agradeço a todos que têm contribuído com essa mobilização e reafirmo nosso compromisso de ampliar o alcance dessa corrente do bem”, destacou o chefe do Executivo.

Mais informações sobre como doar ou participar da mobilização podem ser obtidas pelo telefone do Fundo Social de Solidariedade: (11) 4745-2195.