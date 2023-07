Campanha do Agasalho arrecada 25 mil peças no Jardim Imperador

A Prefeitura de Suzano, por meio do Fundo Social de Solidariedade, arrecadou 25 mil peças para a Campanha do Agasalho durante visita ao bairro Jardim Imperador e adjacências no último sábado (01/07). Para garantir maior comodidade aos moradores que tinham interesse em realizar a doação, foram efetuadas visitas aos domicílios por oito colaboradores da pasta e mais de 80 integrantes do Tiro de Guerra (TG 02-081), que deram suporte à ação e reforçaram a arrecadação de roupas, cobertores e demais itens.

As mesmas equipes já tinham comparecido ao bairro na última quarta-feira (28/06), quando foram distribuídos panfletos em aproximadamente 2,5 mil casas. Na ocasião, os moradores foram avisados sobre a ação no fim de semana, visando ao recolhimento das peças nas próprias residências. Dois representantes da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) deram apoio ao trabalho desenvolvido no Jardim Imperador.

A ação seguirá e vai ocorrer nas próximas semanas em outras duas localidades. Nesta quarta-feira (05/07), haverá panfletagem na Vila Urupês, e proximidades, para informar aos moradores sobre a arrecadação nas casas visitadas no sábado (08/07). Na semana seguinte, as equipes distribuirão os panfletos na Cidade Edson, e demais locais, em 12 de julho, para o recolhimento que ocorrerá em 15 de julho.

A diretora do Fundo Social, Beatriz Leite, agradeceu a adesão da população e a participação de todos os envolvidos. “Tivemos uma receptividade muito boa por parte dos moradores do Jardim Imperador, o que revela o caráter solidário de nossa população. Estamos nos mobilizando para arrecadar a maior quantidade de itens possíveis, de forma que possamos ajudar as pessoas que mais precisam. A arrecadação que foi proporcionada é resultado de uma união de esforços, que envolve todos que ajudam na organização da campanha e as pessoas que contribuem com as doações”, afirmou a diretora.

No link bit.ly/CampanhadoAgasalhoSuzano2023 constam os pontos onde é possível realizar a doação. Os interessados em contribuir com a campanha diretamente no Fundo Social podem comparecer à sede do órgão, localizada no Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa (rua Baruel, 501, 2º andar, sala 224 – Centro), das 8 às 17 horas.