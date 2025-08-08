Campanha do Agasalho de 2025 arrecada dobro da meta e atinge mais de 300 mil peças

A Campanha do Agasalho 2025 de Suzano arrecadou 300.198 peças, o que representa o dobro da meta estipulada pela Prefeitura no início do trabalho. Cerca de 17 mil famílias já foram beneficiadas com as peças doadas, número que pode aumentar até o fim do mês, quando os bazares se encerram.

Os números foram divulgados pelo prefeito Pedro Ishi na tarde desta sexta-feira (8), durante o balanço da campanha, realizado no Mirambava. O tema da campanha neste ano foi “Cubra Suzano de amor”, com um jingle de Raffa Augusto

“Tínhamos a meta de arrecadar 150 mil peças, foi o número que nós traçamos. Arrecadamos não só 150 mil peças. Esse ano, foram arrecadadas mais de 300 mil peças na cidade de Suzano”, disse o prefeito, antes de agradecer a todos os funcionários do Fundo Social de Solidariedade.

“Que a nossa campanha do ano que vem seja ainda mais forte e que possamos alcançar todos os nossos objetivos”, continuou em seu discurso.

Durante entrevista coletiva, o chefe do Executivo municipal comemorou o resultado da campanha.

“Eu e a Déborah (Raffoul Ishi, primeira-dama e presidente do Fundo Social) estamos no nosso primeiro semestre. Colocamos uma meta com pé no chão. Ficamos muito felizes de poder atingir e dobrar a meta”, disse Pedro.

Apesar do balanço final e do término da Campanha do Agasalho, o Fundo Social segue recebendo doações da população.

“Podemos continuar recebendo sim. Fechamos o balanço para termos um número final. Sempre que possível, termos um estoque abastecido é ótimo para Suzano. Não importa o tempo, o período, tudo é bem-vindo. Seguimos recebendo doações”, disse a primeira-dama e presidente do Fundo Social, Déborah Raffoul Ishi.

Os bazares, montados com as peças doadas na campanha seguem até o dia 31 de agosto e, cada um dos bazares, deve beneficiar cerca de 400 famílias. Outras 17 mil famílias já foram atendidas com a campanha.

“Já foram cerca de 17 mil famílias. Com todas as associações que temos, conseguimos uma média de 300 a 400 famílias por bazar. Vamos bater 42 espaços que montamos”, explica Déborah.

Caso a expectativa de 300 famílias atendidas em cada um dos bazares montados pela Prefeitura se confirme, o número de famílias beneficiadas pela Campanha do Agasalho chegará a cerca 29,6 mil.

O balanço foi feito durante o “Baile Caipira da Melhor Idade”. A primeira-dama disse que mais bailes serão realizados pelo Fundo Social, além de trabalhos no Natal e no Dia das Crianças.

Presenças

Além do prefeito Pedro Ishi e da primeira-dama Déborah Raffoul Ishi, estiveram presentes no evento o vice-prefeito Said Raful; os secretários Afrânio Evaristo (Gabinete), Alex Santos (Governo), André Chiang (Meio Ambiente), Francisco Balbino (Segurança), Geraldo Garippo (Assistência Social), Nardinho (Esporte), Paulo Pavione (Comunicação Pública) e Renato Ferraris (Assuntos Jurídicos); e os vereadores Artur Takayama, André Dourado, Josias Mineiro e Inhame.