Campanha do Agasalho de Suzano busca arrecadar 250 mil peças

A Campanha do Agasalho 2020 foi lançada na quarta-feira, 11, com o slogan "É Hora de Aquecer Corações". A meta da Prefeitura neste ano é de arrecadar 250 mil peças, superado as 230 mil arrecadadas em 2019 e a expectativa é de beneficiar entre 15 mil e 17 mil famílias. A cerimônia aconteceu no Teatro Municipal Doutor Armando de Ré.

Há uma mudança na campanha de 2020, em relação ao que vinha sendo feito nos anos anteriores. Neste ano, a Prefeitura optou por trocar materiais recicláveis por peças de roupas. Assim, as famílias terão que levar, ao menos, um quilo de papelão, ferro, alumínio, ou ainda, 50 garrafas PET, para trocar por peças.

São mais de 200 pontos de arrecadação, incluindo empresas, comércios, postos e equipamentos públicos, e mais de 80 de distribuição. Todos foram escolhidos a fim de “facilitar a vida da população”. “A gente sempre pede para que as pessoas doem peças em bom estado, mas muita gente ainda não tem essa cultura e entregam rasgadas e sujas. Essas a gente não doa, porque sempre prezamos por levar dignidade e peças em bom estado para a população”, disse a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Larissa Ashiuchi.

A campanha corre até julho. Entre as peças mais pedidas estão calças, camisetas, agasalhos e calçados. Algumas pessoas também doam bolsas e mochilas. Neste ano, a Prefeitura também vai registrar novos beneficiários. “Algumas famílias saíram no estado de vulneráveis. Então, a gente faz um novo cadastro com as associações. Pedimos muita ajuda das associações espalhadas pela cidade”, destacou Larissa.

A administração suzanense também vai divulgar relatórios periódicos sobre a arrecadação. O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PL), agradeceu pela adesão das associações ao projeto e disse que o novo modelo da campanha, além de ajudar as famílias, vai contribuir para a limpeza da cidade. “Estou muito feliz. Tenho certeza que isso vai poder ajudar muitas famílias. Podendo fazer a reciclagem e a coleta, a educação ambiental vai contribuir diretamente para a manutenção da cidade, principalmente em época de enchentes. Vamos poder trazer essa cultura do reciclável para a cidade de Suzano”, disse o chefe do Executivo suzanense.

Participaram da cerimônia, além do prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL) e da primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Larissa Ashiuchi, a primeira-dama de Guararema, Vanessa Leite, o vereador Rogério Gomes do Nascimento (PRP), entre outras autoridades.