Campanha do agasalho prevê arrecadação de 207 mil peças

A campanha do agasalho de 2023 no Alto Tietê tem objetivo de arrecadas 207.600 itens, entre cobertores e roupas de frio, até agosto. A expectativa é de que pelo menos 12 mil famílias sejam beneficiadas com a campanha na região.

O DS ouviu seis prefeituras da região. Os números referentes a arrecadação correspondem as expectativas das prefeituras para este ano. Já o número de famílias beneficiadas tem como base a quantidade atendida pela campanha de 2022.

Vale ressaltar que Itaquá e Poá não divulgaram quantas famílias foram atendidas em 2022, portanto, o número de beneficiados provavelmente será maior.

A Prefeitura de Mogi informou apenas as associações e instituições sociais conveniadas e que recebem as arrecadações da campanha. O número de famílias atendidas não foi divulgado.

Já Guararema informou apenas o número de peças doadas em 2022, e não de famílias atendidas.

Suzano

A Prefeitura de Suzano tem expectativa de arrecadar até 150 mil peças na campanha do agasalho para atender 12 mil famílias.

Em 2022 a campanha arrecadou 70 mil peças, e 5 mil famílias atendidas.

Segundo informou a Prefeitura, a campanha segue até 5 de agosto. Pode ser doado cobertores novos e roupas em bom estado de conservação, principalmente infantis e masculinas.

A distribuição é feita a partir dos Bazares Solidários com as entidades nos bairros.

Mogi

A Prefeitura de Mogi arrecadou 6,6 mil peças até a última semana, e tem expectativa de arrecadar 7 mil. Como a administração destina as peças para associações, não há um número de famílias beneficiadas, mas em 2022 foram 240 entidades beneficiadas.

Ano passado, o Fundo Social arrecadou 6.611 cobertores para a campanha "Inverno Solidário 2022".

Segundo informou a Prefeitura, a campanha vai até 31 de agosto (no entanto, é importante destacar que as doações podem ser feitas ao longo do ano todo). A distribuição das peças arrecadas é feita conforme demanda para os parceiros cadastrados.

Qualquer pessoa física ou jurídica pode participar ajudando com arrecadações. As entregas devem ser feitas diretamente na sede do Fundo Social de Mogi das Cruzes ou então nos pontos de coleta espalhados pela cidade (a lista dos postos está disponível no endereço: https://www.mogidascruzes.sp.gov.br/pagina/fundo-social/inverno-solidario )

Ferraz

A Prefeitura de Ferraz tem expectativa de arrecadar até 15 mil peças na campanha do agasalho para atender pelo menos 2 mil famílias. Em 2022 a campanha arrecadou 100 mil peças.

Segundo informou a Prefeitura, a campanha segue até agosto. Pode ser doado de agasalhos, roupas e cobertores.

A distribuição é feita a partir dos Bazares Solidários.

Os interessados em participar, moradores, comerciantes ou empresários, podem fazer as doações em um dos pontos de coletas distribuídos pela cidade. Nas escolas municipais, UBSs, igrejas, supermercados, comércios e locais públicos há caixas de papelão sinalizadas.

Itaquá e Poá

As prefeituras de Itaquá e Poá não estipularam um número de famílias que serão atendidas e não informou a quantidade em 2022.

Mas a meta para este ano é arrecadar 5 mil peças em Itaquá, e 30 mil em Poá.

Em Itaquá podem ser doados cobertores, toucas, meias, luvas e sacos de dormir, que já começaram a ser entregues. Doações em dinheiro devem ser feitas por Pix (CNPJ 18.612.190/0001-63) ou pela conta no Banco do Brasil (agência: 6882-9 e c/c 134000-X).

Em Poá a campanha segue até 22 de setembro. s pessoas podem ajudar doando roupas em bom estado, principalmente peças para o frio e cobertores. A distribuição das peças arrecadadas será feita por meio do Bazar Solidário.

Em Guararema podem ser doados cobertores que são destinados às pessoas em situação de rua.