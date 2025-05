Campanha do Agasalho recebe 270 peças doadas pelo presidente da Câmara

A Prefeitura de Suzano, por meio do Fundo Social de Solidariedade, recebeu nesta terça-feira (28/05) a doação de 270 peças de roupas destinadas à Campanha do Agasalho 2025 – “Cubra Suzano de Amor”. Os itens foram arrecadados pelo gabinete do presidente da Câmara, vereador Artur Takayama, e entregues à primeira-dama Déborah Raffoul Ishi como parte das ações solidárias que marcam o primeiro mês da mobilização.

A iniciativa reforça o engajamento entre os Poderes Executivo e Legislativo na luta por mais dignidade e acolhimento à população em situação de vulnerabilidade social, sobretudo com a chegada do período mais frio do ano. A doação do Legislativo suzanense se soma às diversas contribuições que vêm sendo realizadas por munícipes, entidades, escolas e empresas desde o lançamento da campanha, no começo de maio, que já soma mais de 50 mil peças arrecadadas.

Para a presidente do Fundo Social, a união de esforços é o que torna a iniciativa ainda mais abrangente. “É uma alegria receber essa contribuição da Câmara. A solidariedade começa com gestos como esse, que nos ajudam a atender quem mais precisa com carinho e dignidade. Seguimos firmes, com o apoio do nosso prefeito Pedro Ishi e de toda a rede de voluntários que acredita nessa corrente do bem”, afirmou Déborah.

O presidente do Legislativo também ressaltou a importância da adesão. “Nosso gabinete fez questão de colaborar e continuar incentivando os moradores a abraçarem essa campanha tão importante. Toda doação faz a diferença, e é com pequenas atitudes que conseguimos grandes transformações sociais”, destacou Takayama.

A Campanha do Agasalho 2025 segue com pontos de arrecadação espalhados por toda a cidade. As doações podem ser feitas na sede do Fundo Social, localizada na rua Baruel, 501, no centro, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 4745-2195.