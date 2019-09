Campanha estimula qualidade de vida e envelhecimento saudável

A Secretaria de Administração de Suzano lançou na manhã desta segunda-feira (16) a campanha “Você mais saudável”, em parceria com uma clínica especializada, focada na promoção de saúde e bem-estar dos servidores públicos municipais, sobretudo no processo de envelhecimento. Cerca de 90 pessoas participaram da primeira ação, que ocorreu no Cineteatro Wilma Bentivegna. Outros quatro encontros quinzenais devem acontecer até novembro.

De acordo com a chefe da pasta, Cíntia Renata Lira, a iniciativa busca incentivar os trabalhadores na adoção de hábitos saudáveis, a partir da orientação com profissionais da área. “Estabelecemos uma parceria importante para este projeto. Os servidores serão assessorados para uma melhora na qualidade de vida, com dicas fundamentais que farão toda a diferença”, disse. No primeiro encontro, os participantes conheceram a médica Aida Barja, que é especialista em medicina do envelhecimento saudável e estética.



Ela explicou que o foco das atividades será o exercício da prevenção, a fim de promover mais saúde e disposição no processo de envelhecimento. “Queremos nos tornar idosos independentes para desfrutar muito da vida, mas para isso precisamos nos manter saudáveis ao longo dos anos. Por isso, é necessário entender os principais parâmetros para a prevenção de riscos e doenças a longo prazo”, comentou Aida.



Além da especialista, os servidores também receberão orientações nutricionais e de biomedicina. Nesta primeira ação, os participantes puderam realizar exame de bioimpedância, que avalia a composição corporal, indicando a quantidade aproximada de músculo, osso e gordura. A expectativa é de que, com o conhecimento adquirido nos encontros, os servidores possam colocar em prática as recomendações e mensurar os resultados obtidos.