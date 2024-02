Campanha 'Janeiro Branco' alcança 1,6 mil pessoas em Suzano

As ações de conscientização sobre a Saúde Mental promovidas pela Prefeitura de Suzano no último mês, em meio à campanha “Janeiro Branco”, alcançaram 1,6 mil pessoas com os acolhimentos proporcionados nos 24 postos da rede municipal. Entre os serviços, foram disponibilizados mutirões de escuta, rodas de conversa, filmes com referências e reflexões sobre o tema e plantão psicológico, que garantiu o atendimento a 700 munícipes. O trabalho também se estendeu para outros pontos de Suzano, contemplando 50 pessoas em situação de rua.

Somente na Unidade Básica de Saúde (UBS) Palmeiras, na região sul, foram organizadas atividades que mobilizaram 361 munícipes, com 275 ações coletivas e 86 acolhimentos individuais. Entre os serviços oferecidos, podem ser citados os grupos de luto adulto e infantil que foram formados; as escutas; o tratamento com auriculoterapia, que atendeu 56 pessoas; e as salas de espera humanizada, que reuniram 35 pessoas.

Do outro lado da cidade, no Miguel Badra Baixo, a Unidade de Saúde da Família (USF) Eduardo Nakamura, contou com ações que tiveram enfoque na maternagem, incentivando os adultos a garantirem maior autonomia às crianças. Neste posto, diversas oficinas também foram realizadas, para estimular o autoconhecimento, desenvolvimento e a convivência. Os munícipes ainda receberam orientações sobre ferramentas relacionadas à psicoeducação para melhor conhecimento das emoções e orientações sobre a forma de lidar com o bullying. Ao todo, 67 pessoas participaram de atividades coletivas e 20 receberam atendimentos individuais.

A programação foi coordenada pela Rede de Atenção Psicossocial (Raps) da Secretaria Municipal de Saúde e executada pelos psicólogos e demais profissionais de saúde de cada unidade. Todas as atividades tiveram o intuito de abordar a importância de refletir sobre a própria vida e buscar recursos para um melhor equilíbrio emocional. Na USF Maria Inês Pinto dos Santos, no Jardim Revista, foram utilizadas Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (Pics), como o Lian Gong, palestra, dinâmica e momentos de descontração. Já na USF Gregório Bonifácio da Silva, na Vila Fátima, houve plantão psicológico e apresentação do “Cine Saúde Mental”, com filmes sobre a Saúde Mental.

Com relação ao atendimento às pessoas em situação de rua, por meio do trabalho da equipe do “Consultório na Rua”, foram promovidas rodas de conversas, palestras e interação social no Centro Social Bom Samaritano, no Jardim Nazareth; na Casa de Passagem Madre Tereza, no Parque Suzano; no Banheiro Vicentino, no Parque Maria Helena; e nas Praças João Pessoa e Cidade das Flores, na região central.

A coordenadora da Raps, Dulce Ramos, afirmou que as ações buscaram abordar um amplo conjunto de aspectos relacionados à Saúde Mental. “Por ser o primeiro mês do ano, essa campanha carrega o simbolismo da possibilidade de mudança de rota nos hábitos que não nos fazem bem, a busca de perspectivas de vida mais saudáveis e o reconhecimento que cuidar da mente é cuidar da saúde. Neste ano, foi propagada essa cultura, estimulando o autocuidado e desmistificando ideias em torno deste tema”, disse ela.

O secretário municipal de Saúde, Pedro Ishi, destacou a importância de proporcionar esse tipo de acolhimento à população. “Os números e as atividades que foram realizadas revelam a atenção que damos ao ‘Janeiro Branco’. Garantimos um amplo atendimento com os profissionais que participaram das ações. Parabenizamos a todos que aderiram a esta campanha, que contribui imensamente para a saúde de nossos munícipes, pelo suporte que proporcionou às questões emocionais, tão discutidas nos dias de hoje”, ressaltou Ishi.