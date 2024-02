Campanha 'Junte o Bem' segue com coletas de lacres de alumínio

O Fundo Social de Solidariedade de Suzano segue promovendo a campanha “Junte o Bem” para arrecadar lacres de latas de alumínio com o objetivo de conseguir cadeiras de rodas para as famílias em situação de vulnerabilidade. A presidente do Fundo Social, a primeira-dama Larissa Ashiuchi, destaca a importância do apoio da população nessa iniciativa, que conta com a parceria da concessionária SPMar.

Larissa explicou que para adquirir uma cadeira de rodas são necessárias 140 garrafas PET de dois litros cheias de lacres, totalizando aproximadamente 90 quilos de material reciclável. Neste sentido, a meta é mobilizar os moradores de Suzano para alcançar a quantidade necessária deste itens, que serão trocados pelos equipamentos junto à empresa.

As cadeias serão emprestadas às pessoas em vulnerabilidade social que procurarem o órgão e serão liberadas mediante apresentação de laudo justificando a necessidade do uso. Já os lacres recebidos pela SPMar passam por um novo processo de usinagem para serem usados em outros projetos, incluindo a fabricação de outras cadeiras de rodas.

A presidente do Fundo Social ressaltou que a campanha não apenas atende a uma necessidade de muitas famílias, mas também promove a sustentabilidade ambiental, incentivando a coleta e reciclagem de materiais. “Expresso minha gratidão pelo apoio contínuo dos comerciantes e dos munícipes, que desempenham um papel fundamental na realização deste projeto. Conto mais uma vez com nossa população para que possamos, mais uma vez, ter um bom número de lacres coletados e transformar isso na entrega de cadeiras de rodas para a nossa cidade”, concluiu Larissa.

Para participar da campanha é preciso entregar os objetos na sede do órgão, localizada no Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa (rua Baruel, 501, sala 224, 2º andar – Centro), de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas. Mais informações também podem ser obtidas por meio do telefone (11) 4745-2188.