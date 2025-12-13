Campanha 'Natal Solidário' do DS tem parceria com Instituto Cegonha

O Diário de Suzano iniciou a 3ª edição da Campanha DS Natal Solidário, que neste ano beneficiará o Instituto Cegonha.

Há 7 anos na comunidade, entidade realiza trabalhos sociais voltados à saúde, bem-estar e qualificação profissional da população. “Pretendemos atender de 200 a 250 crianças que já estão inscritas. Que seja uma campanha maravilhosa”, declarou a presidente e fundadora do Instituto, Sônia Cristina Torquato, a Cris Torquato.

Segundo o setor comercial do DS, a iniciativa nasceu em 2023, a partir da proposta de unir o tradicional caderno de Natal do jornal a uma ação solidária. “Em um dos períodos mais importantes do ano, o Natal, as pessoas ficam mais solidárias, pensam no próximo. A redação, em parceria com o departamento comercial, decidiu transformar o especial de Natal em uma ferramenta de apoio a instituições que precisam de visibilidade e auxílio”, afirmou Edilaine Nogaroto, do Setor Comercial do DS.

A parceria do DS com o Instituto Cegonha prevê a destinação de parte da renda de anúncios da edição especial de Natal, que será publicada no dia 23 de novembro, para a compra de brinquedos. Trata-se de uma forma importante de fazer com que as empresas possam contribuir com a entidade e realizar o trabalho solidário neste final de ano.

Todos os colaboradores da campanha vão ver seus anúncios na edição especial de Natal, que circula em 23 de dezembro.

Nesse material institucional, produzido pelo DS, trará informações importantes sobre Natal em Suzano, Alto Tietê e Estado de São Paulo.

O projeto começou com quatro empresas apoiadoras: Laboratório Bio Campos, Genea Incorporadora e Construtora, Grupo LMS Visão e Universidade de Mogi das Cruzes (UMC).