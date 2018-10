Campanha social incentiva comércio no Dia das Crianças

A Associação Comercial e Empresarial (ACE) incentiva as vendas no comércio suzanense por meio de uma campanha social, que visa presentear as crianças nesta sexta-feira (12). De acordo com a entidade, os resultados das vendas do Dia das Crianças no ano passado não foram como esperado e para este ano a expectativa é de que o aumento atinja no máximo 10%, em relação a 2017.

De acordo com a ACE, a campanha estimula a compra de brinquedos para doação às crianças cujos pais não conseguem presentear. O posto de arrecadação para as doações será na sede da entidade. Apesar do incentivo às vendas, a associação destaca o mau desempenho comercial do último Dia das Crianças, em 2017, com retração das vendas em comparação aos resultados de 2016.

Para este ano, a expectativa da entidade é de que haja um aumento entre 5% a 10%, em comparação ao ano anterior.

Tal previsão já é percebida no comércio suzanense. Embora as lojas populares enfeitem as vitrines, na loja Dibs, por exemplo, o gerente Ailton Lima espera um crescimento de apenas 12%. O comércio aposta nos brindes e na temática de super-heróis e personagens famosos do público infantil para chamar atenção.

Para Mônica Meira, gerente júnior da loja Humanitarian, o movimento tem recuado nesta semana. "A gente espera que melhore, mas acho que as eleições ofuscaram o Dia das Crianças neste ano".

Entre os brindes oferecidos junto com a compra estão os brinquedos, como máscaras e casinhas de boneca.