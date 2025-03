Campanha Suzanense 'Bombom Solidário' busca atender 2,5 mil crianças nesta Páscoa

A Campanha de Páscoa “Bombom Solidário” tem o objetivo de atender 2,5 mil crianças de Suzano este ano. Organizada pela Associação de Assistência à Mulher ao Adolescente e à Criança Esperança (Aamae) e pelo Instituto Thadeu José de Moraes (ITJM), a campanha já arrecadou cerca de 600 caixas de bombom e está recebendo doações até o dia 16 de abril. A escolha pela caixa de bombom se dá pela oportunidade de compartilhar solidariedade entre as crianças.

Segundo a presidente da Aamae, Silvia Rangel, a ideia da campanha surgiu em 2015, junto ao desejo de atender as crianças na Páscoa. “Para mim, a importância desse projeto é compartilhar amor e esperança para transformar vidas. Dez anos atrás, começamos a campanha para levar às crianças um valor além do financeiro, a solidariedade e o compartilhar”, disse.

As caixas de bombom vão ser entregues em 7 creches, 2 Projetos Sociais Mentes Brilhantes e Retratos da Vida, e uma comunidade, totalizando 2.500 crianças. No ano de 2024, graças às ações da comunidade que contribuiu com a doação dos chocolates, foram atendidas 2.300 crianças. A meta é aumentar esse número para que cada vez mais crianças sejam alcançadas nos próximos anos.

Relembrando o verdadeiro significado da Páscoa, Silvia acredita que a AAMAE e o ITJM realizam ações conjuntas para facilitar e reforçar a imagem de que é possível atingir resultados sozinho, mas em grupo chega-se à excelência. “Os melhores resultados atingimos quando entendemos que compartilhar valores de amor, cuidado e esperança são o caminho para a transformação social. A Páscoa é o renascimento para uma vida digna e inclusiva, e assim conto com o apoio de todos para alcançar o objetivo de atender 2500 crianças nesta Páscoa!”, finalizou. Contato para a Campanha: (11) 99572-4076 - Silvia ou Henrique Rangel