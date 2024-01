Campanha 'Tigela Cheia' segue com ações para 2024

A campanha “Tigela Cheia” permanece ativa em 2024 para receber doações de rações destinadas a cães e gatos. O objetivo da iniciativa, organizada pelo Fundo Social de Solidariedade da Prefeitura de Suzano, é arrecadar alimentos para os pets sob responsabilidade de famílias em situação de vulnerabilidade, ou sob a guarda de Organizações Não Governamentais (ONGs), protetores parceiros e criadores independentes para que possam ter melhores condições de cuidar dos pets. Desta forma, é possível garantir que esses animais tenham um desenvolvimento saudável.

O projeto já é bem conhecido e aceito pela população, ao passo que, durante todo o ano passado, a iniciativa recebeu mais de 11 toneladas de ração. De acordo com a presidente do Fundo Social, a primeira-dama Larissa Ashiuchi, o projeto está prestes a alcançar meia década de existência em fevereiro, contribuindo com o provimento de alimento para milhares de animais. “Vamos completar cinco anos de solidariedade e compromisso com o bem-estar dos pets de nossa cidade. Por isso, destaco a importância das doações e a participação da população para assegurar que nenhum animal fique com a tigela vazia.”

A contribuição pode ser feita entregando pacotes lacrados de ração na sede do Fundo Social, localizado no segundo andar do Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa (rua Baruel, 501 - Centro). As doações são recebidas de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas.

A primeira-dama ainda ressalta que Suzano é uma cidade amiga dos animais e, portanto, continuar com essa campanha é a meta do Poder Público municipal. “Ao participar dessa iniciativa, quem doa não está apenas fornecendo alimentação essencial para animais necessitados, mas também estará contribuindo para fortalecer a rede de apoio à causa animal que a gente tanto preza. Cada gesto conta e a generosidade dos nossos moradores pode fazer a diferença na vida de muitos cães e gatos”, finalizou Larissa. Mais informações a respeito podem ser adquiridas pelo telefone (11) 4745-2195 ou pessoalmente no Fundo Social.