Campanha 'Todas por elas' do Fundo Social integra ações da '1ª Caminhada da Saúde Ocular'

A campanha de arrecadação de absorventes “Todas por elas”, do Fundo Social de Solidariedade, integrará as ações relacionadas à “1ª Caminhada da Saúde Ocular”, que acontecerão a partir das 8h30 no Parque Municipal Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 - Jardim Imperador), na altura da Pavilhão da Cultura Afro-Brasileira Zumbi dos Palmares.

Durante a atividade, que é organizada pelo Hospital de Olhos Alto Tietê, será distribuída uma camisa alusiva ao evento para os 500 primeiros participantes que chegarem no local e realizarem a doação de um pacote de absorventes. A programação ainda inclui atendimentos oftalmológicos e de saúde bucal, além de procedimentos de auriculoterapia.

Para os munícipes se aquecerem para a caminhada, está prevista uma aula de zumba às 9 horas, que antecede a largada, marcada para as 10 horas. O percurso contempla uma volta pela pista do próprio parque.

A proposta é unir atividade física, cuidados com a saúde ocular e muita solidariedade, já que a campanha “Todas por elas” tem um papel importante para garantir dignidade menstrual, conforme já tem ocorrido por meio de outras parcerias.

No mês passado, por exemplo, o Fundo Social de Solidariedade iniciou um trabalho que garantirá a entrega de absorventes em todas as 47 escolas estaduais da cidade. A primeira etapa ocorreu na Escola Estadual Batista Renzi, no bairro Vila América, onde foram distribuídos 12 pacotes com oito unidades cada.

Por outro lado, o órgão municipal também atua diretamente para garantir a saúde ocular no município por meio do “Programa da Boa Visão”, que a partir de maio deste ano começou a viabilizar avaliações em 27 mil crianças do G5 ao 3º ano do ensino fundamental.

A presidente do Fundo Social, a primeira-dama Déborah Raffoul Ishi, convidou a população para participar da iniciativa. “Além de cuidar da nossa saúde com muita energia e movimento, vamos juntos arrecadar absorventes para a campanha ‘Todas por elas’, apoiando tantas mulheres que precisam desse cuidado. Esperamos todos lá para caminharmos juntos por mais saúde e solidariedade”, disse a primeira-dama.