Jornal Diário de Suzano - 16/10/2025
Campanha 'Todas por elas' do Fundo Social integra ações da '1ª Caminhada da Saúde Ocular'

Iniciativa organizada pelo Hospital de Olhos Alto Tietê acontecerá no Parque Max Feffer neste sábado (18/10), a partir das 8h30; primeiros 500 participantes poderão ganhar camisa

16 outubro 2025 - 19h30
Campanha 'Todas por elas' do Fundo Social integra ações da '1ª Caminhada da Saúde Ocular'Campanha 'Todas por elas' do Fundo Social integra ações da '1ª Caminhada da Saúde Ocular' - (Foto: Reprodução/Secop Suzano)

A campanha de arrecadação de absorventes “Todas por elas”, do Fundo Social de Solidariedade, integrará as ações relacionadas à “1ª Caminhada da Saúde Ocular”, que acontecerão a partir das 8h30 no Parque Municipal Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 - Jardim Imperador), na altura da Pavilhão da Cultura Afro-Brasileira Zumbi dos Palmares.

Durante a atividade, que é organizada pelo Hospital de Olhos Alto Tietê, será distribuída uma camisa alusiva ao evento para os 500 primeiros participantes que chegarem no local e realizarem a doação de um pacote de absorventes. A programação ainda inclui atendimentos oftalmológicos e de saúde bucal, além de procedimentos de auriculoterapia.

Para os munícipes se aquecerem para a caminhada, está prevista uma aula de zumba às 9 horas, que antecede a largada, marcada para as 10 horas. O percurso contempla uma volta pela pista do próprio parque.

A proposta é unir atividade física, cuidados com a saúde ocular e muita solidariedade, já que a campanha “Todas por elas” tem um papel importante para garantir dignidade menstrual, conforme já tem ocorrido por meio de outras parcerias.

No mês passado, por exemplo, o Fundo Social de Solidariedade iniciou um trabalho que garantirá a entrega de absorventes em todas as 47 escolas estaduais da cidade. A primeira etapa ocorreu na Escola Estadual Batista Renzi, no bairro Vila América, onde foram distribuídos 12 pacotes com oito unidades cada.

Por outro lado, o órgão municipal também atua diretamente para garantir a saúde ocular no município por meio do “Programa da Boa Visão”, que a partir de maio deste ano começou a viabilizar avaliações em 27 mil crianças do G5 ao 3º ano do ensino fundamental.

A presidente do Fundo Social, a primeira-dama Déborah Raffoul Ishi, convidou a população para participar da iniciativa. “Além de cuidar da nossa saúde com muita energia e movimento, vamos juntos arrecadar absorventes para a campanha ‘Todas por elas’, apoiando tantas mulheres que precisam desse cuidado. Esperamos todos lá para caminharmos juntos por mais saúde e solidariedade”, disse a primeira-dama.

