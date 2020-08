Campanha visa arrecadar R$ 10 mil para ajudar criança com paralisia

Uma campanha, que conta com o apoio da ONG Esperança e Destino, do Jardim Maitê, visa arrecadar R$ 10 mil para ajudar uma menina de cinco anos de idade, moradora da Vila Urupês e que foi diagnosticada com Leucomalácia Periventricular, uma lesão no cérebro que provoca paralisia cerebral.

O objetivo da campanha é arrecadar o valor para dar mais qualidade de vida para Ana Luiza Biase. O dinheiro será usado para comprar uma cadeira para alimentação adaptada, um parapódium adaptado, entre outros equipamentos, além de auxiliar no tratamento da criança.

A doença foi diagnosticada meses depois do nascimento de Luiza, e foi provocada pela falta de oxigênio no cérebro durante o parto. Atualmente, ela não fala, não senta e tem pouca coordenação motora.

Graziella Porfírio, presidente da associação Esperança e Destino, diz que o apoio à causa de Ana Luiza surge, principalmente, pelo fato de a menina ter participado do primeiro espetáculo de balé promovido pela ONG.

“Estamos apoiando porque, no primeiro espetáculo, queríamos colocar alguma criança da inclusão, para dar visibilidade e acesso aos pequenos que têm dificuldade motora. Fizemos a proposta para a mãe da Ana Luiza e ela topou. Adaptamos tudo. A professora dançou com ela no colo. Ficou super lindo”, disse Graziella.

Para arrecadar o dinheiro, foi criada uma vaquinha virtual, que conta a história de Ana Luiza e possui um contador do valor arrecadado. Até a tarde de ontem, quase R$ 6 mil já haviam sido conquistados com a campanha.

Para participar, o doador deve acessar o seguinte endereço na web: https://www.vakinha.com.br/vaquinha/ajuda-para-a-nana-ana-luiza. Em seguida, clicar em “contribuir” e preencher as informações. Há várias opções para realizar o pagamento, como boleto, cartão de crédito e PayPal.