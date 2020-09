Campanhas eleitorais devem ser marcadas pelo uso de redes sociais

Com as limitações impostas pela pandemia do novo coronavírus (Covid-19) e a redução de eventos e reuniões presenciais para fortalecer o isolamento social, os candidatos a prefeito de Suzano dizem que vão aproveitar lives e redes sociais nas campanhas eleitorais deste ano.

Quase todos realizarão reuniões presenciais, porque entendem que o contato com a população é importante para entender as necessidades em cada ponto da cidade. Todos os candidatos que adotarão este caminho, dizem que o farão respeitando as recomendações sanitárias.

Porém, a ideia é dar prioridade para as redes sociais na maioria dos casos. Lives devem se tornar mais frequentes a partir de agora, e a relação entre o candidato e o “eleitor internauta” vai, novamente, marcar as eleições municipais, assim como em 2018, quando Jair Bolsonaro (sem partido) usou e abusou das redes, terminando o pleito daquele ano eleito como presidente do Brasil.

Derli Dourado, candidato a prefeito pelo PT, diz que as redes sociais farão muita diferença nestas eleições. Ele é um dos que vai fazer campanha dividida entre internet e reuniões presenciais.

“A ideia é fazer chegar, até a população, as propostas que discutimos no plano de governo, mais as propostas do PSOL com o Professor Luciano (vice dele). Muita coisa será feita pelas redes, mas também temos que dialogar com a população presencialmente, claro que com distanciamento, álcool em gel e máscara”, destacou Derli.

Contato com eleitor será ‘50% offline’ e ‘50% online’