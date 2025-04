Campanhas sobre conscientização do autismo e hipertensão são reforçadas

A Secretaria de Saúde de Suzano está reforçando as campanhas sobre conscientização do autismo e hipertensão arterial com ações em 12 postos da Atenção Básica. As atividades se intensificam na segunda quinzena deste mês nas Unidades de Saúde da Família (USFs), com palestras e orientações sobre os temas, que são discutidos com mais ênfase ao longo deste mês de abril em todo o país.

Nesta quinta-feira (17/04), às 11 horas, haverá uma palestra sobre autismo na USF Jardim Europa (estrada Takashi Kobata, 1.608). Na terça-feira (22/04) da semana que vem, a USF Maria José Lima Souza, no Jardim Ikeda (rua das Bromélias, 11), promoverá palestras sobre a conscientização do autismo e combate a hipertensão arterial, às 14 horas.

As mesmas informações serão passadas para os munícipes que forem à USF Vereador Marsal Lopes Rosa, na Vila Amorim (rua Professor Jeremia, 456), quinta-feira (24/04), às 9 horas; e no Jardim Maitê, sexta-feira (25/04), também às 9 horas. Nestes mesmos dia e horário, a USF Eduardo Nakamura (rua Mário Bochetti, 680 – Miguel Badra Baixo) terá atividade com foco somente no tema “Hipertensão Arterial”.

Na semana seguinte, a USF Vereador Gregório Bonifácio da Silva (rua Nicácio da Silva Bastos, 75 – Parque Buenos Aires) abordará os dois temas do mês na segunda-feira (28/04), às 8h30. No mesmo dia, às 9 horas, ocorre palestra sobre hipertensão arterial na USF Jardim Europa (estrada Takashi Kobata, 1.608). Essas atividades já foram realizadas nas USFs Recanto São José, no dia 7 (segunda-feira); na USF Maria Inês Pinto dos Santos, no Jardim Revista, e na USF Marcelino Maria Rodrigues, no Jardim Brasil, todas nesta quarta-feira (16/04); e também na USF Onésia Benedita Miguel, no Jardim Suzanópolis, na segunda (14/04).