Câmpus Suzano seleciona estagiários para área de Gestão de Processos Educacionais

Estão abertas até o dia 12 de fevereiro as inscrições de estudantes interessados em realizar estágio no Câmpus Suzano do IFSP. São oferecidas duas vagas na área de Gestão de Processos Educacionais e podem participar da seleção estudantes matriculados em instituições públicas e privadas, a partir do segundo semestre, nos cursos de Bacharelado em Administração e nos seguintes cursos tecnológicos: Gestão Pública, Gestão de Recursos Humanos, Logística, Marketing, Processos Gerenciais, Secretariado, entre outros cursos de áreas afins aos mencionados.

As inscrições podem ser feitas através do link http://szn.ifsp.edu.br/limesurvey/index.php/248718?lang=pt-BR. Os candidatos selecionados farão estágio de 20 horas semanais, de segunda a sexta-feira, nos horários de 9h às 13h ou de 14h às 18h. Os estudantes receberão uma bolsa no valor de R$347,00, além de auxílio transporte no valor de R$132,00.

O processo seletivo consta de inscrição online, análise de currículo (fase eliminatória) e entrevista no IFSP/Câmpus Suzano.

Informações com o Prof. Fábio Machado pelo telefone (11) 2146-1814.