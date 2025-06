Câncer de Rim: alerta para os riscos de uma doença silenciosa e potencialmente fatal

Junho é um mês dedicado para alertar a população sobre essa doença silenciosa, que muitas vezes só apresenta sintomas em estágios avançados. Neste mês, é celebrado o Junho Verde para reforçar a importância da prevenção contra o câncer de rim.

Estimativas do Instituto Nacional do Câncer (INCA) indicam que novos casos são diagnosticados todos os anos no Brasil — e o número vem crescendo. Segundo o órgão, até 2040 os casos devem ultrapassar 19 mil casos registrados anualmente.

O câncer de rim pode ser um inimigo oculto, isso porque em seus estágios iniciais, ele costuma ser assintomático, o que dificulta o diagnóstico precoce. Quando os sintomas aparecem, podem incluir dor lombar persistente, sangue na urina, fadiga, perda de peso inexplicada e febre. Por isso, exames de rotina e acompanhamento médico são fundamentais para detectar alterações antes que evoluam.

Segundo o médico oncologista Dr. Ricardo Motta, quando o câncer de rim é diagnosticado precocemente, as chances de cura ultrapassam 90%. Isso reforça a importância da conscientização da população sobre a realização de exames preventivos, especialmente em pessoas com histórico familiar da doença ou que fazem parte de grupos de risco, como fumantes, hipertensos e diabéticos.

Além da prevenção por meio de exames, manter hábitos saudáveis é fundamental para a saúde renal. Um dos aliados mais simples e eficazes é a água. A hidratação adequada ajuda a manter os rins funcionando bem, prevenindo infecções urinárias, cálculos renais e outras condições que podem comprometer esse órgão vital.

“Beber água é um gesto simples que pode salvar vidas. A saúde dos rins depende muito de bons hábitos no dia a dia, e a ingestão regular de líquidos é um dos principais fatores de proteção contra diversas doenças renais, inclusive o câncer”, destaca Dr. Ricardo Motta.