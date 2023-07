Câncer de tiróide é o terceiro tipo de tumor mais frequente em mulheres

Segundo dados do Instituto Nacional do Câncer (INCA), o número estimado de novos casos de câncer de tireóide para o Brasil, para cada ano do triênio de 2023 a 2025, é de 16.660 casos. Isso corresponde a um risco estimado de 7,68 por 100 mil habitantes, sendo 2.500 em homens e 14.160 em mulheres. Esses valores correspondem a um risco estimado de 2,33 casos novos a cada 100 mil homens e 12,79 a cada 100 mil mulheres.

Mas a pergunta que fica é: por que as mulheres são mais afetadas por esse tipo de tumor? Na região Sudeste é o terceiro tipo de câncer mais frequente entre as mulheres.

Segundo o cirurgião oncológico Dr. Ricardo Motta, não existe nenhuma evidência que determine as causas que levam a registrar maior incidência no público feminino. O que existe é um tipo de perfil com base nas mulheres que foram diagnosticadas com a doença. A maioria tem idade entre 20 e 55 anos, tem dieta deficiente em iodo e casos da doença na família.

No entanto, de acordo com ele, o tipo de tumor que mais afeta as mulheres é menos agressivo do que o diagnosticado em homens. “O carcinoma papilífero é um tipo de tumor menos agressivo, que é diagnosticado em exames de rotina. Ele é mais frequente em mulheres em idade reprodutiva, entre 18 e 35 anos. Já os homens, apesar da baixa estatística, quando recebem o diagnóstico da doença, o tipo de tumor é muito mais agressivo”, compara Dr. Ricardo Motta.

E ambos os casos, a principal forma de tratamento é a cirurgia. “A intervenção cirúrgica pode ser parcial ou total da glândula tireóide para eliminar os tumores. Dependendo do estágio da doença, o paciente pode ser encaminhado para iodoterapia, radioterapia e quimioterapia. É um tipo de tumor que, quando diagnosticado no início, tem grandes chances de cura”, explica o cirurgião oncológico.

Principais sintomas do câncer de tireóide

Os sinais da doença que devem ser investigados são nódulo no pescoço, aumento dos gânglios linfáticos ou inchaço no pescoço, dor no pescoço, rouquidão, tosse constante e dificuldades para engolir alimentos.

“A ultrassonografia é um dos principais exames para o diagnóstico do câncer de tiróide. Por isso, é importante manter em dia consultas e os exames de rotina”, alerta o cirurgião.