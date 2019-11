Candidatos a conselheiro tutelar iniciam capacitação nesta quarta-feira

Os candidatos que participaram da eleição para conselheiro tutelar de Suzano em outubro vão passar por um curso de capacitação a partir desta quarta-feira, 13, no Centro Unificado de Serviços (Centrus). As aulas são organizadas pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (Comdicas). Esta é a última etapa do processo de definição dos dez novos membros titulares que atenderão nas duas unidades do município antes da diplomação e do início dos trabalhos.

No total, serão 20 horas-aula, divididas em quatro encontros, que ficarão a cargo da promotora de Justiça da Infância e da Juventude de Suzano, Rita de Cássia Imashita Becca Sakai, do assessor da Comissão Eleitoral do Conselho Tutelar, Carlos Araújo, e da vice-presidente do Comdicas, Jaqueline Ferreira. O curso conta com o apoio da Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social. A qualificação será oferecida a todos os 21 candidatos que concorreram ao pleito em 6 de outubro, quando 8,4 mil eleitores compareceram às urnas.

Os membros titulares e suplentes dos dois Conselhos Tutelares tomarão conhecimento sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e sua aplicação; as atribuições do cargo; a produção de documentos, como ofícios, requerimentos e relatórios; o conceito de audiência concentrada; o Sistema de Garantia de Direitos; e outras leis que abrangem o trabalho na função. Para serem diplomados, os candidatos eleitos deverão ter frequência superior a 80% no curso, com chamadas realizadas no início e no fim das aulas, bem como durante o intervalo.

A cerimônia de diplomação dos dez novos integrantes titulares está prevista para acontecer no dia 28 de novembro (quinta-feira), às 9 horas, no Anfiteatro Orlando Digenova, localizado no Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi (rua Benjamin Constant, 682 – Centro). O início dos trabalhos das novas composições dos Conselhos Tutelares está previsto para a primeira semana de janeiro, após breve período de transição com as equipes atuais.

O secretário de Assistência e Desenvolvimento Social de Suzano, Murilo Inocencio, destacou que o bom trabalho dos conselheiros, capacitados para a função, é muito importante para a comunidade. “A garantia dos direitos de crianças e adolescentes é fundamental para o respeito à dignidade de uma parcela extremamente vulnerável de nossa sociedade. A presença de homens e mulheres com capacidade técnica e respaldo da população pode fazer a diferença no desenvolvimento e nas oportunidades”, explicou.