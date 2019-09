Candidatos a conselheiro tutelar participam de roda de conversa

A Comissão Eleitoral do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (Comdicas), em parceria com a Pastoral de Fé e Compromisso Social da Diocese de Mogi das Cruzes e com apoio da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social de Suzano, realizou na noite desta quinta-feira (26) um encontro com candidatos ao cargo de conselheiro tutelar, cuja eleição acontece em 6 de outubro (domingo).

O encontro foi realizado no salão social do Suzano Futebol Clube, o Suzaninho, localizado na região central da cidade. Participaram do evento nove dos 21 candidatos que concorrem na eleição, que acontecerá simultaneamente em todas as cidades do País no mesmo dia.

Os candidatos Arlete Batista de Melo Pacheco, Francisca Aparecida Xavier, Maria da Anunciação de Sousa Almeida Silva, Maria de Fátima dos Anjos, Naiara Fernandes Marcato, Rita de Cassia Cavalcanti Machado, Rosemary dos Santos da Silva, Samuel Rocha de Souza e Sônia Aparecida da Silva Pimenta atenderam ao convite dos organizadores da roda de conversa e tiveram a oportunidade de se apresentar aos participantes e também tirar dúvidas sobre o trabalho que irão desenvolver caso sejam escolhidos pelo voto popular.

Ao longo de uma hora e meia de trabalho, o evento tratou das visões dos candidatos sobre temas polêmicos, como redução da maioridade penal, as relações dos conselheiros tutelares com a comunidade e o Poder Público, casos de trabalho infantil e maus-tratos e o projeto “Escola Sem Partido”. Cada pergunta foi direcionada a um candidato, que teve três minutos para apresentar sua resposta, seguido de um minuto de comentários por parte do autor da questão.

O evento é o primeiro de três encontros que sinalizam a etapa final de preparação para a eleição do Conselho Tutelar em Suzano. Na segunda-feira (30/09), está prevista a reunião com os voluntários que trabalharão como mesários e auxiliares durante o pleito no Centro Unificado de Serviços (Centrus) e no dia 3 de outubro será a última reunião para instrução dos candidatos.

Locais de votação

A eleição para as dez vagas do 1º e 2º Conselhos Tutelares ocorrerá em três locais na área central da cidade. Na Escola Municipal Antonio Marques Figueira (rua Missionária Sara Cooper, 27) poderão votar os eleitores com o nome iniciado com as letras A, B, C, D, E, F, G, H, I ou K. A Escola Estadual Professora Luiza Hidaka (rua Dr. José Correia Gonçalves, 120) será para quem tem J ou M como primeira letra do nome. Já na Escola Estadual Professor Geraldo Justiniano de Resende e Silva (rua Basílio Valente de Aguiar, 19) será para L, N, O, P, Q, R, S, T, U ,V, W, X, Y e Z.

Quadro

Candidatos a conselheiro tutelar de Suzano

Alana de Sá Sudatti

Ana Lúcia Ferreira da Rocha

Aparecida Dias de Oliveira

Arlete Batista de Melo Pacheco

Eduardo Júnior de Almeida Santanna

Elisangela Maria de Carvalho

Érica Aparecida Bernardo

Francisca Aparecida Xavier

Jaqueline Esteves Francisco

José João Silva

Luciene Santos Ribeiro da Silva

Maria da Anunciação de Sousa Almeida Silva

Maria de Fátima dos Anjos

Naiara Fernandes Marcato

Reginalda dos Santos

Renata Aparecida Gralha

Rita de Cassia Cavalcanti Machado

Rosemary dos Santos da Silva

Samuel Rocha de Souza

Sônia Aparecida da Silva Pimenta

Wellington Vinicius Costa