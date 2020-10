Candidatos a prefeito em Suzano propõem atenção à coleta seletiva

Implantar, fomentar e fortalecer a coleta seletiva em Suzano é uma das principais propostas dos candidatos a prefeito de Suzano voltadas para o meio ambiente. Gerenciar bem os resíduos na cidade é um dos pontos cruciais para os prefeituráveis na busca pela preservação e sustentabilidade.

O assunto “meio ambiente” teve uma atenção especial nos planos de governo que vão participar do pleito deste ano. As ideias vão muito além de apenas gerenciar resíduos: cadastros e capacitação de catadores, combate ao desmatamento, rigor nas fiscalizações, revisão do Plano Diretor, entre outras ações foram destacadas pelos postulantes.

Derli

O candidato Vanderli Ferreira Dourado (PT), o Derli do PT, quer combater o desmatamento e a degradação do meio ambiente e fomentar a organização dos catadores de resíduos sólidos em cooperativas. Ele quer revisar o Plano Diretor da cidade e implantar a coleta seletiva.

Além disso, Derli, caso seja eleito, deseja criar e implementar programas de habitação popular, visando a proteção as áreas de mananciais, sem que haja ocupação irregular e, ao mesmo tempo, garantindo o direito de habitação aos munícipes.

Israel Lacerda

Já o candidato Israel Lacerda (PSL) traz, em seu plano de governo, a criação de pontos para a recepção de recicláveis, em parceria com técnicos do meio ambiente e ação social, por meio de coleta seletiva; o estímulo às cooperativas de catadores existentes, bem como o incentivo à criação de novas; e a formação de parcerias e convênios com ONGS, setores privados, escolas técnicas e universidades em projetos ambientais.

Além disso, Lacerda deseja fortalecer e valorizar o Conselho Municipal do Meio Ambiente; incentivar a pesquisa científica e os projetos ambientais; buscar com as esferas governamentais e a iniciativa privada parcerias para a criação de Reserva Permanente de Patrimônio Natural (RPPN); e colocar em prática o Plano Municipal de Resíduos Sólidos.

Incentivar a criação e a manutenção de parques e de praças públicas em parceria com o setor privado; incentivar a agricultura sustentável em parceria com ONGs, escolas técnicas e universidades; e ampliar e modernizar o serviço de limpeza pública, a coleta e a destinação final do lixo são outras ideias de Lacerda, caso seja eleito.

Jorginho Romanos

Já o candidato Jorge Romanos Junior (DEM), o Jorginho Romanos, tem como propostas voltadas para o meio ambiente a implantação do Plano Municipal de Resíduos Sólidos; a recuperação da mata ciliar ao redor dos rios e córregos; e a criação de uma cartilha de educação ambiental, assim como de palestras e cursos objetivando o desenvolvimento do programa municipal de coleta seletiva de lixo.

O candidato do DEM deseja, ainda, efetivar o Programa Municipal de Coleta Seletiva; instalar mais ecopontos; implantar a educação ambiental e incentivar o desenvolvimento de atividades de inovações tecnológicas e uso de energias alternativas sustentáveis, assim como a utilização de sistemas construtivos e intervenções urbanísticas com uso de tecnologias sustentáveis.

Garantir, junto com o governo do Estado, a execução das ações e obras de mitigação e compensação socioambiental relacionadas com a implantação do Rodoanel trecho Norte; e fortalecer as ações do Conselho Municipal do Meio Ambiente de Suzano são outras propostas de Jorginho visando o meio ambiente.

Lisandro Frederico

O meio ambiente e a proteção e bem estar dos animais, mais uma vez, ganham destaque no plano de governo do candidato Lisandro Frederico (Avante). Eleito vereador com a causa animal como bandeira, o prefeiturável quer estabelecer o serviço de castração gratuita de cães e gatos na cidade e apresentar o “Estatuto do Bem Estar Animal”.

Lisandro quer dedicar um núcleo da Guarda Civil Municipal (GCM) para monitoramento e atuação sobre delitos ambientais; enrijecer a fiscalização dos crimes ambientais; transformar os catadores em agentes ambientais; implementar o Parque Ecológico e ampliar os ecopontos nas regiões onde há vícios de descarte irregular.

Além de também implantar educação ambiental nas escolas, o candidato quer realizar algumas ações voltadas à causa animal, como colocar o “Castramóvel” em funcionamento e buscar o fim do uso de veículos movidos por tração animal, além de tornar lei o registro e microchipagem de animais e implantar no currículo escolar matérias voltadas à conscientização da proteção dos animais. Criar um serviço de crematório aos animais é outra ideia de Lisandro.

Professor Rodrigo Assis

O candidato Rodrigo Fernando Assis dos Santos (PCdoB), o Professor Rodrigo Assis, traz em seu plano de governo o incentivo aos serviços de reciclagem e compostagem, com apoio às cooperativas de tratamento; e o estabelecimento de programas de interação entre a comunidade e o meio ambiente com campanhas de conscientização, procurando criar uma cultura modelo de iniciativa popular no zelo e proteção à natureza e na interação entre população e meio ambiente.

Assis também quer dialogar com os profissionais da área para a criação de uma Fundação Veterinária Municipal, que incentive e coordene uma ação planejada de forma a dar atenção aos animais de forma eficiente e descentralizada, atingindo as necessidades dos moradores das periferias.

Rodrigo Ashiuchi

Candidato à reeleição, o atual prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL) deseja elaborar o Plano Mata Atlântica e implementar o Parque do Mirante do Tietê, prevendo a recuperação da vegetação e espaços para educação ambiental.

O candidato deseja implementar a Agenda Ambiental Municipal e a Central de Beneficiamento de Resíduos da Construção Civil.

Ashiuchi propõe dar efetividade ao Programa de Educação Ambiental e envolver diversos setores da sociedade em um amplo fórum de debates para o aprimoramento da legislação ambiental vigente. Se reeleito, deseja também regulamentar as compras públicas sustentáveis e implantar corredores ecológicos e parques lineares.

Preservar e recuperar os córregos e nascentes do município; dar continuidade à implantação do Plano Municipal de Saneamento Ambiental; efetivar o Caçamba Verde; concluir o Ecoponto da Marginal do Una, reformar o do Boa Vista e construí outro no Jardim Natal, além de criar a Escola de Educação Ambiental junto ao Mirante do Sesc são outras ideias de Ashiuchi, caso seja reeleito.